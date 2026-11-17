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विज्ञापन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को आईपीएल की सबसे सफल और लोकप्रिय टीमों में शामिल करने का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को जाता है। धोनी की अगुआई में चेन्नई ने पांच बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। मैदान पर शांत स्वभाव, मुश्किल परिस्थितियों में सही फैसले लेने की क्षमता और खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने की कला ने उन्हें आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शामिल किया है। धोनी ने मंगलवार को आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके साथ ही मैदान पर अब दर्शकों को माही का खेल देखने नहीं मिलेगा।

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नई भूमिका में दिखेंगे धोनी

धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार चैंपियन बनाया है। उनकी कप्तानी में टीम ने कई यादगार सफलताएं हासिल कीं। अब आईपीएल में उनका सफर बतौर खिलाड़ी खत्म हो गया है। वह टीम के डगआउट में मेंटर की भूमिका निभाएंगे और अपने अनुभव से खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे। धोनी का चेन्नई के साथ रिश्ता बेहद खास रहा है। वह फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुके हैं और उनके फैसलों तथा नेतृत्व क्षमता ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

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धोनी की कप्तानी में सीएसके बनी सबसे सफल टीम

आईपीएल के इतिहास में जब भी सफल कप्तानों की बात होती है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। धोनी ने अपनी कप्तानी से सीएसके को एक ऐसी टीम बनाया, जिसकी पहचान निरंतरता, अनुशासन और बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन रही है। आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 से चेन्नई की कमान संभालने वाले धोनी ने टीम को पांच बार चैंपियन बनाया। उनकी कप्तानी में चेन्नई ने न केवल खिताब जीते, बल्कि कई बार फाइनल तक पहुंचकर अपनी मजबूती भी साबित की।

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कैप्टन कूल के नाम से हुए प्रसिद्ध

धोनी की कप्तानी की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत स्वभाव रहा है। मैच कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वह मैदान पर अपना संयम नहीं खोते। गेंदबाजों पर भरोसा जताना, सही समय पर फील्डिंग में बदलाव करना और दबाव के क्षणों में सटीक फैसले लेना उनकी कप्तानी की पहचान रही है। यही वजह है कि उन्हें क्रिकेट जगत में 'कैप्टन कूल' के नाम से भी जाना जाता है। धोनी ने कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया, जिन्होंने आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाई।

पहली बार चेन्नई कब बनी आईपीएल चैंपियन?

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पहला आईपीएल खिताब साल 2010 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को 22 रनों से हराकर पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस जीत ने चेन्नई को आईपीएल की मजबूत टीमों में शामिल कर दिया।

खिताबी हैट्रिक से चूक गई थी टीम

इसके बाद 2011 में भी धोनी ने अपनी कप्तानी का दम दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 58 रनों से हराया। लगातार दो सीजन में चैंपियन बनना धोनी की रणनीति और टीम के संतुलन का बड़ा प्रमाण था। साल 2012 में लगातार तीसरी बार सीएसके के पास खिताब अपने नाम करने का मौका था, लेकिन फाइनल में चेन्नई को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से हार मिली। इस तरह टीम खिताबी हैट्रिक लगाने से चूक गई।

दो साल के प्रतिबंध के बाद की शानदार वापसी

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2016 और 2017 का सीजन काफी अलग रहा। टीम को दो साल के लिए आईपीएल से निलंबित कर दिया गया था। इस दौरान धोनी ने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की कप्तानी की। साल 2018 में चेन्नई ने आईपीएल में वापसी की और धोनी की अगुआई में सीधे खिताब जीत लिया। फाइनल में चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हराया। इस सीजन में शेन वॉटसन ने शानदार शतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। चेन्नई की इस वापसी को आईपीएल इतिहास की यादगार वापसी में गिना जाता है।

2021 और 2023 में भी लहराया चेन्नई का परचम

साल 2021 में भी धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया। दुबई में खेले गए फाइनल में चेन्नई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। 2020 में टीम प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन धोनी ने अगले ही सीजन में टीम को चैंपियन बनाकर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इसके बाद 2023 में चेन्नई ने पांचवीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को डकवर्थ लुईस नियम के तहत पांच विकेट से हराया। यह जीत धोनी के करियर के सबसे खास पलों में से एक रही। इसके साथ ही चेन्नई ने मुंबई इंडियंस के पांच खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी।