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IPL 2027 Retention Live: धोनी का आईपीएल से संन्यास

OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। रिटेंशन लिस्ट जारी होने से पहले सीएसके ने धोनी की नई भूमिका का खुलासा किया है। धोनी अब सीएसके के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। धोनी ने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था, लेकिन वह आईपीएल में खेलते थे। धोनी चोट के कारण आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल सके थे, लेकिन उन्होंने अगले सीजन से पहले आईपीएल भी छोड़ने का फैसला कर लिया। धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को पांच बार खिताब जिताया है। माही के फैंस के लिए निराशा की बात यह है कि अब वह उन्हें मैदान पर खेलते हुए नहीं देख सकेंगे। धोनी आईपीएल की शुरुआत से यानी 2008 से ही इस लीग का हिस्सा थे।