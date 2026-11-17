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IPL 2027 Retention Live: सभी 10 टीमें आज जारी करेंगी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट, क्या होंगे चौंकाने वाले फैसले?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 17 Nov 2026 03:06 PM IST
खास बातें
IPL 2027 Players Retention Live Updates in Hindi: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी आज रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि कोई बड़ा नाम रिलीज होता या है नहीं। आइए जानते हैं पल-पल के अपडेट्स...
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लाइव अपडेट
03:00 PM, 17-Nov-2026
IPL 2027 Retention Live: धोनी का आईपीएल से संन्यासचेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। रिटेंशन लिस्ट जारी होने से पहले सीएसके ने धोनी की नई भूमिका का खुलासा किया है। धोनी अब सीएसके के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। धोनी ने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था, लेकिन वह आईपीएल में खेलते थे। धोनी चोट के कारण आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल सके थे, लेकिन उन्होंने अगले सीजन से पहले आईपीएल भी छोड़ने का फैसला कर लिया। धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को पांच बार खिताब जिताया है। माही के फैंस के लिए निराशा की बात यह है कि अब वह उन्हें मैदान पर खेलते हुए नहीं देख सकेंगे। धोनी आईपीएल की शुरुआत से यानी 2008 से ही इस लीग का हिस्सा थे।
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
02:46 PM, 17-Nov-2026
IPL 2027 Retention Live: कब होनी है नीलामीआईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित होगा। इससे पहले रिटेंशन, प्लेयर रजिस्ट्रेशन और ऑक्शन लिस्ट से जुड़ी कई अहम तारीखें निर्धारित की गई हैं।
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02:46 PM, 17-Nov-2026
IPL 2027 Retention Live: ट्रेड विंडो खुलाइस बार रिटेंशन को लेकर खासा रोमांच है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजी बदल ली है। ऐसे में फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कौन सी टीम अपने पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा जताती है और किन खिलाड़ियों को रिलीज करती है।
02:45 PM, 17-Nov-2026
IPL 2027 Retention Live: आज के डेडलाइनआईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी के लिए खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। यानी मंगलवार को सभी टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी होगी।
02:38 PM, 17-Nov-2026