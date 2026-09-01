फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Cricket ›   Gurnoor Brar Reveals His Big Goal After Learning From Bumrah and Siraj: Wants to Become an All-Format Bowler

'बुमराह-सिराज भाई से बहुत कुछ सीखा': गुरनूर बराड़ ने बताया टीम इंडिया को लेकर अपना अगला लक्ष्य; जानें क्या कहा

Tue, 01 Sep 2026 02:47 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 01 Sep 2026 02:47 PM IST
सार

भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत के बाद भविष्य का लक्ष्य बताया है। बुमराह और सिराज जैसे सीनियर गेंदबाजों के साथ समय बिताने से मिली सीख ने उनकी गेंदबाजी को बेहतर किया है। अब 26 वर्षीय पेसर खुद को तीनों प्रारूपों के लिए तैयार करना चाहते हैं।

विज्ञापन
Gurnoor Brar Reveals His Big Goal After Learning From Bumrah and Siraj: Wants to Become an All-Format Bowler
गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI
भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी तेजी से अपनी पहचान बना रही है और गुरनूर बराड़ भी इसी कतार में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआती सफलता हासिल करने के बाद पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे सीनियर गेंदबाजों के साथ समय बिताने से उन्हें क्या सीख मिली और वह अपने करियर को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।
Gurnoor Brar Reveals His Big Goal After Learning From Bumrah and Siraj: Wants to Become an All-Format Bowler
गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI
छह वनडे में 11 विकेट लेकर बनाई पहचान
26 वर्षीय गुरनूर ने अभी तक भारत के लिए छह वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 11 विकेट हैं। उनका इकॉनमी रेट करीब सात रन प्रति ओवर रहा है। हालांकि, गुरनूर का मानना है कि अभी उन्हें अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार करना है। खासकर सही लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करना और अलग-अलग परिस्थितियों में बल्लेबाज के खिलाफ सही रणनीति बनाना उनके प्रमुख लक्ष्य हैं।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'रणजी ट्रॉफी और भारत ए की तरफ से अच्छे प्रदर्शन के कारण मेरा चयन भारतीय टीम में हुआ। लेकिन मैं अपनी गेंदबाजी की लेंथ और उसमें निरंतरता बनाए रखने तथा किस विकेट पर किस बल्लेबाज को कैसी गेंदबाजी करनी है, इस बारे में और अधिक सीखना चाहता था। यही मेरा लक्ष्य था।'
Gurnoor Brar Reveals His Big Goal After Learning From Bumrah and Siraj: Wants to Become an All-Format Bowler
गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI
बुमराह और सिराज से मिली खास सीख
गुरनूर के लिए पिछले तीन महीने खास रहे हैं। इस दौरान उन्हें टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाजों को करीब से देखने और उनके साथ गेंदबाजी करने का मौका मिला। बुमराह और सिराज से मिली सीख ने उन्हें अपनी गेंदबाजी को समझने में मदद की। उन्होंने कहा, 'मोर्ने सर और गंभीर सर के साथ बातचीत के बाद एक गेंदबाज के रूप में मैं पहले से बेहतर बन गया हूं। जाहिर है कि बूम (बुमराह) भाई, सिराज भाई, प्रसिद्ध (कृष्णा) भाई को देखने और उनसे बात करने के बाद मुझे नई सीख मिली।'

गुरनूर ने आगे बताया कि सीनियर खिलाड़ियों को सिर्फ गेंदबाजी करते देखना ही नहीं, बल्कि उनकी तैयारी और मानसिकता को समझना भी उनके लिए बेहद उपयोगी रहा। उन्होंने कहा, 'जब आप उन्हें करीब से गेंदबाजी करते हुए देखते हैं। जब आप देखते हैं कि वे खुद को कैसे तैयार करते हैं और बल्लेबाजों पर किस तरह से हावी होने की कोशिश करते हैं तो इससे काफी सीख मिलती है। मैं भी अपने करियर में यही करने की कोशिश कर रहा हूं और सभी प्रारूपों में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज बनना चाहता हूं।'
विज्ञापन
विज्ञापन
Gurnoor Brar Reveals His Big Goal After Learning From Bumrah and Siraj: Wants to Become an All-Format Bowler
गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI
'अपनी शैली में बदलाव मत करो'
गुरनूर ने बताया कि सीनियर गेंदबाजों ने उन्हें अपनी प्राकृतिक गेंदबाजी शैली के साथ बने रहने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, असली चुनौती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की है। उन्होंने कहा, 'उन्होंने बताया कि मैं अपनी गेंदबाजी शैली में बदलाव नहीं करूं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कैसे गेंदबाजी करनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अपनी गति और लेंथ पर कायम रहूं तथा अधिक मैच खेलने से मेरा खेल बेहतर होता जाएगा।'
विज्ञापन
Gurnoor Brar Reveals His Big Goal After Learning From Bumrah and Siraj: Wants to Become an All-Format Bowler
गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI
भारत ए के लिए भी शानदार प्रदर्शन
गुरनूर ने हाल में भारत ए की ओर से भी प्रभावी प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रीलंका ए और एसएलसी इलेवन के खिलाफ दो चार दिवसीय मुकाबलों में कुल 13 विकेट हासिल किए। श्रीलंका में खेले इन दो मैचों में उन्होंने 54.3 ओवर गेंदबाजी की। लंबे स्पेल डालने की क्षमता को लेकर वह खुद भी उत्साहित हैं और मानते हैं कि लगातार खेलने से उनका शरीर और मजबूत होगा।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed