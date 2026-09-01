'बुमराह-सिराज भाई से बहुत कुछ सीखा': गुरनूर बराड़ ने बताया टीम इंडिया को लेकर अपना अगला लक्ष्य; जानें क्या कहा

1 of 6 गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी तेजी से अपनी पहचान बना रही है और गुरनूर बराड़ भी इसी कतार में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआती सफलता हासिल करने के बाद पंजाब के इस तेज गेंदबाज ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे सीनियर गेंदबाजों के साथ समय बिताने से उन्हें क्या सीख मिली और वह अपने करियर को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।

2 of 6 गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI

छह वनडे में 11 विकेट लेकर बनाई पहचान

26 वर्षीय गुरनूर ने अभी तक भारत के लिए छह वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 11 विकेट हैं। उनका इकॉनमी रेट करीब सात रन प्रति ओवर रहा है। हालांकि, गुरनूर का मानना है कि अभी उन्हें अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार करना है। खासकर सही लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करना और अलग-अलग परिस्थितियों में बल्लेबाज के खिलाफ सही रणनीति बनाना उनके प्रमुख लक्ष्य हैं।



उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'रणजी ट्रॉफी और भारत ए की तरफ से अच्छे प्रदर्शन के कारण मेरा चयन भारतीय टीम में हुआ। लेकिन मैं अपनी गेंदबाजी की लेंथ और उसमें निरंतरता बनाए रखने तथा किस विकेट पर किस बल्लेबाज को कैसी गेंदबाजी करनी है, इस बारे में और अधिक सीखना चाहता था। यही मेरा लक्ष्य था।'

3 of 6 गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI

बुमराह और सिराज से मिली खास सीख

गुरनूर के लिए पिछले तीन महीने खास रहे हैं। इस दौरान उन्हें टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाजों को करीब से देखने और उनके साथ गेंदबाजी करने का मौका मिला। बुमराह और सिराज से मिली सीख ने उन्हें अपनी गेंदबाजी को समझने में मदद की। उन्होंने कहा, 'मोर्ने सर और गंभीर सर के साथ बातचीत के बाद एक गेंदबाज के रूप में मैं पहले से बेहतर बन गया हूं। जाहिर है कि बूम (बुमराह) भाई, सिराज भाई, प्रसिद्ध (कृष्णा) भाई को देखने और उनसे बात करने के बाद मुझे नई सीख मिली।'



गुरनूर ने आगे बताया कि सीनियर खिलाड़ियों को सिर्फ गेंदबाजी करते देखना ही नहीं, बल्कि उनकी तैयारी और मानसिकता को समझना भी उनके लिए बेहद उपयोगी रहा। उन्होंने कहा, 'जब आप उन्हें करीब से गेंदबाजी करते हुए देखते हैं। जब आप देखते हैं कि वे खुद को कैसे तैयार करते हैं और बल्लेबाजों पर किस तरह से हावी होने की कोशिश करते हैं तो इससे काफी सीख मिलती है। मैं भी अपने करियर में यही करने की कोशिश कर रहा हूं और सभी प्रारूपों में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज बनना चाहता हूं।'

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI

'अपनी शैली में बदलाव मत करो'

गुरनूर ने बताया कि सीनियर गेंदबाजों ने उन्हें अपनी प्राकृतिक गेंदबाजी शैली के साथ बने रहने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, असली चुनौती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की है। उन्होंने कहा, 'उन्होंने बताया कि मैं अपनी गेंदबाजी शैली में बदलाव नहीं करूं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कैसे गेंदबाजी करनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अपनी गति और लेंथ पर कायम रहूं तथा अधिक मैच खेलने से मेरा खेल बेहतर होता जाएगा।'

विज्ञापन

5 of 6 गुरनूर बराड़ - फोटो : ANI