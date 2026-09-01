दलीप ट्रॉफी: नॉर्थ जोन ने हासिल की अब तक 139 रनों की बढ़त, गंवाए सात विकेट; साउथ जोन के साथ मैच हुआ रोमांचक

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विज्ञापन दलीप ट्रॉफी 2026 में साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच बंगलूरू स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-2 में जारी सेमीफाइनल-2 रोमांचक मोड़ पर है। अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी नॉर्थ जोन की टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति तक सात विकेट खोकर 256 रन बना लिए हैं। टीम के पास फिलहाल 139 रन की बढ़त है। ऐसे में साउथ जोन मुकाबले के अंतिम दिन विपक्षी टीम को जल्द समेटकर आसान लक्ष्य हासिल करना चाहेगा।

सस्ते में सिमटी थी नॉर्थ जोन की पहली पारी

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ जोन पहली पारी में 195 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 18 के स्कोर तक पहला विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद कामरान इकबाल ने आयुष दोसेजा (23) के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रन जुटाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद नॉर्थ जोन बिखरने लगी। आलम ये रहा कि 95 के स्कोर तक चौथा विकेट भी गिर गया। इसके बाद कामरान ने कप्तान कन्हैया वधावन (35) के साथ पांचवें विकेट के लिए 66 रन जुटाकर टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। कामरान 76 रन बनाकर आउट हुए। विपक्षी खेमे से विद्वथ कावेरप्पा ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि एम. निधीश और तनय त्यागराजन ने 2-2 विकेट झटके।

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साउथ जोन ने पहली पारी में ली थी बढ़त

इसके जवाब में साउथ जोन ने अपनी पहली पारी में 312 रन बनाकर 117 रन की बढ़त हासिल की। इस टीम ने 80 रन तक पांच विकेट खो दिए थे, जिसके बाद तिलक वर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए श्रेयस गोपाल के साथ छठे विकेट के लिए 175 रन जोड़कर टीम को 255 के स्कोर तक पहुंचाया। श्रेयस 11 चौकों के साथ 87 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक 9 चौकों के साथ 116 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी खेमे से गुरनूर बरार ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज ने 2-2 विकेट झटके।

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