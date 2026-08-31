कोहली ने बनवाया एक और टैटू: विराट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, विंडीज सीरीज से पहले किया बदलाव

1 of 5 विराट का नया टैटू - फोटो : Instagram video screen grab

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 18 शानदार साल पूरे कर चुके हैं। इसी बीच,वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले कोहली ने अपने टैटू कलेक्शन में एक और नया डिजाइन शामिल कर लिया है। कोहली ने हाल ही में अपने बाएं हाथ पर एक नया स्लीव टैटू बनवाना शुरू किया है। उनके बाएं बाइसेप्स के पास एक नया टैटू उकेरा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर और टैटू ने एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

2 of 5 विराट कोहली - फोटो : ANI

कैसा है नए टैटू का डिजाइन?

सामने आए शुरुआती दृश्यों के मुताबिक यह नया डिजाइन पानी की सतह पर किसी बूंद के गिरने से बनने वाली लहरों जैसा प्रतीत होता है। हालांकि, कोहली ने अभी तक इस नए टैटू के पीछे के अर्थ या प्रेरणा के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया है, इसलिए इसके असली मायने क्या हैं, यह जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। टैटू के काम को लेकर जानकारी सामने आई है कि इस नए डिजाइन पर अब तक पांच सेशन पूरे हो चुके हैं, लेकिन काम अभी भी प्रगति पर है और इसे पूरी तरह तैयार होने में कुछ और समय लगेगा।

🔴 VIRAT KOHLI HAS A TOTAL OF 11 TATTOOS ON HIS BODY 🤯



- Japanese Samurai: Located on his upper left arm, inspired by the Bushido code.



- God's Eye: Located on his left shoulder, representing the all-seeing eye of the universe.



- Lord Shiva: Inked meditating on Mount Kailash… pic.twitter.com/li3gJcdn73 — Sam (@cricsam02) August 30, 2026 सामने आए शुरुआती दृश्यों के मुताबिक यह नया डिजाइन पानी की सतह पर किसी बूंद के गिरने से बनने वाली लहरों जैसा प्रतीत होता है। हालांकि, कोहली ने अभी तक इस नए टैटू के पीछे के अर्थ या प्रेरणा के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया है, इसलिए इसके असली मायने क्या हैं, यह जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। टैटू के काम को लेकर जानकारी सामने आई है कि इस नए डिजाइन पर अब तक पांच सेशन पूरे हो चुके हैं, लेकिन काम अभी भी प्रगति पर है और इसे पूरी तरह तैयार होने में कुछ और समय लगेगा।

3 of 5 विराट कोहली - फोटो : ANI

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए थे 18 वर्ष

यह नया टैटू ऐसे समय में सामने आया है जब विराट कोहली ने इसी महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 18 साल का सफर पूरा किया है। दिल्ली के पश्चिम विहार के एक साधारण लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार होने तक का उनका सफर प्रेरणा की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था, जहां पहली पारी में वह सिर्फ 12 रन ही बना सके थे। उस साधारण शुरुआत के बाद से शुरू हुआ सफर आज खेल जगत की सबसे महान कहानियों में से एक बन चुका है, जो उनकी रनों की भूख, जुनून और दृढ़ संकल्प की गवाही देता है।



डेब्यू के बाद से लेकर अब तक विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 से अधिक रन बना लिए हैं और उनके नाम 85 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं। क्रिकेट जगत की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वह कब अपने शतकों का शतक पूरा कर महान सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बनते हैं। अपनी बल्लेबाजी के अलावा, वह खेल इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अंडर-19 विश्व कप से लेकर आईसीसी की तमाम बड़ी ट्रॉफियां और आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। विराट कोहली के नाम क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा 10 आईसीसी अवॉर्ड जीतने का अनूठा रिकॉर्ड भी दर्ज है, जो उनके बेजोड़ करियर की गवाही देता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 विराट कोहली - फोटो : BCCI

वेस्टइंडीज के खिलाफ मिल सकता है मौका

कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और अब वह सिर्फ भारत के लिए वनडे में ही खेलते हैं। कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर में होने वाली सीरीज के लिए टीम में चुना जा सकता है। कोहली की नजरें अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप में खेलने पर टिकी हुई हैं।

विज्ञापन

5 of 5 विराट कोहली - फोटो : Twitter