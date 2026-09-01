एशियाई खेल: 'टीमें होटल की अपना व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र', सुविधाओं की चिंता पर आया जापान क्रिकेट का बयान

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विज्ञापन जापान क्रिकेट संघ (जेसीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाओकी एलेक्स मियाजी ने कहा कि एशियाई खेलों में भाग लेने वाली टीमों को होटल में ठहरने की सुविधा की पेशकश की गई है, लेकिन वे चाहें तो अपने स्तर पर भी ठहरने की व्यवस्था कर सकती हैं। कई प्रमुख क्रिकेट देशों ने महाद्वीपीय खेलों के दौरान उपलब्ध कराए जा रहे आवास को लेकर चिंता जताई थी।

कई क्रिकेट देश व्यवस्था से थे नाखुश

हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बैठक में प्रमुख क्रिकेट देशों ने आवास समेत विभिन्न लॉजिस्टिक मुद्दों पर अपनी आशंकाएं व्यक्त की थीं। बताया गया था कि खिलाड़ियों के लिए ठहरने की व्यवस्था आइची प्रांत के निसिन शहर स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क से करीब 20 किलोमीटर दूर की गई है। मियाजी ने कहा, एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) के तत्वावधान में आइची-नागोया खेल आयोजन समिति (एआईएनएजीओसी) द्वारा एसीसी के सहयोग से किया जा रहा है। जेसीए ने कुछ क्षेत्रों में सहयोग दिया है लेकिन वह सीधे तौर पर आयोजन में शामिल नहीं है इसलिए मैं आपके सभी सवालों का सीधे जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एशियाई खेलों में क्रिकेट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्ष कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एसीसी लंबे समय से एआईएनएजीओसी के साथ आवास के विकल्पों पर चर्चा कर रही है। क्रिकेट में भाग लेने वाली टीमों को होटल में ठहरने की सुविधा की पेशकश की जा रही है।

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