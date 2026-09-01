{"_id":"6a96a8c5a9a38b98bf0722ab","slug":"misbah-ul-haq-offered-his-resignation-from-the-pakistan-men-s-national-selection-committee-amid-test-shake-up-2026-09-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान टीम में हाहाकार: मिस्बाह उल हक ने चयनकर्ता पद से दिया इस्तीफा, क्या पीसीबी का फैसला नहीं आया रास?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने पाकिस्तान पुरुष चयन समिति पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। मिस्बाह ने यह कदम तब उठाया है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टेस्ट टीम में और कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा था जिससे टीम तीन मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई है।

पीसीबी ने सात खिलाड़ियों को बुलाया था स्वदेश

पीसीबी ने सोमवार को अप्रत्याशित फैसला लेते हुए इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट से पहले अपनी टेस्ट टीम के सात खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुला लिया और उनकी जगह सात नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था। पीसीबी ने बताया था कि मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है। बोर्ड ने मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया। उनकी जगह क्रमश: माइक हेसन और एश्ले नॉफ्के को नियुक्त किया गया है।



तीसरा और अंतिम टेस्ट नौ सितंबर से खेला जाना है। टीम में शामिल किए गए सात नए खिलाड़ी साइम अयूब, अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, साद बेग, मुहम्मद रंधावा, रजाउल्लाह और मुहम्मद इमरान जूनियर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी ने फिलहाल मिस्बाह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मिस्बाह ने इसके साथ ही लाहौर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में बल्लेबाजी सलाहकार पद से भी इस्तीफा दिया है।

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कई पदों पर काम कर चुके हैं मिस्बाह

2017 में पाकिस्तान के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के तौर पर रिटायर होने वाले मिस्बाह ने पिछले कुछ वर्षों में पीसीबी में कई पदों पर काम किया है। उन्हें 2019 में मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता बनाया गया था, लेकिन कोचिंग की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के लिए अक्तूबर 2020 में उन्होंने चयनकर्ता का पद छोड़ दिया था। बाद में 2021 में उन्होंने मुख्य कोच के पद से भी इस्तीफा दे दिया। 2023 में मिस्बाह पीसीबी में सलाहकार के तौर पर लौटे। उस समय जका अशरफ तदर्थ समिति के प्रमुख थे।

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