IPL 2022: रबाडा-मैक्सवेल समेत 26 विदेशी स्टार आईपीएल के शुरुआती मैचों से रहेंगे दूर, जानें किस टीम को होगा सबसे ज्यादा नुकसान

आईपीएल का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है। 10 टीम और नए फॉर्मेट के साथ लीग का 15वां संस्करण काफी दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि, शुरुआती हफ्ते में सभी टीमों को घरेलू क्रिकेटर्स के साथ खेलना पड़ सकता है, क्योंकि कई विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर सस्पेंस जारी है।



करीब 26 खिलाड़ी आईपीएल 2022 के पहले हफ्ते में नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए मैच खेलना है। इसमें डेविड वार्नर, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल और जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जो आईपीएल के पहले हफ्ते में नहीं खेलेंगे...

क्यों 26 खिलाड़ी मिस कर सकते हैं शुरुआती मैच? तीन अंतरराष्ट्रीय सीरीज की तारीखें आईपीएल के मैचों के साथ टकरा रही हैं। आईपीएल के शुरुआती मैचों में विदेशी खिलाड़ियों के न खेलने की सबसे बड़ी वजह ये तीन सीरीज हैं-



1. वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड: इंग्लैंड की टीम फिलहाल वेस्टइंडीज के दौरे पर है और तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। सीरीज का आखिरी मैच 24 मार्च से 28 मार्च के बीच खेला जाएगा। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आने और खुद को आईपीएल मैच के लिए तैयार करने में समय लग सकता है।



2. पाकिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर है। दोनों के बीच फिलहाल तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। आखिरी टेस्ट 21 मार्च से 25 मार्च के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 29 मार्च से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। पांच मार्च को दोनों टीमें इकलौते टी-20 मैच में भिड़ेगी। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पांच अप्रैल तक आईपीएल के मैच नहीं खेलेंगे।



3. दक्षिण अफ्रीका vs बांग्लादेश: बांग्लादेश की टीम फिलहाल दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर है। वहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वनडे मैच 18 मार्च, 20 मार्च और 23 मार्च को खेले जाएंगे। टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरआत 31 मार्च से होगी। पहला मैच 31 मार्च से चार अप्रैल और दूसरा मैच आठ अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक खेला जाएगा। ऐसे में बांग्लादेशी और अफ्रीकी खिलाड़ी भी शुरुआती कई मैच मिस करेंगे। आइए जानते हैं कौन सी फ्रेंचाइजी किन खिलाड़ियों को मिस करेगी-

1. चेन्नई सुपर किंग्स: ड्वेन प्रिटोरियस

आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स शुरुआती मैचों में सिर्फ एक खिलाड़ी को मिस करेगी। वह हैं दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस। प्रिटोरियस को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक टेस्ट टीम की घोषणा नहीं की है। अगर वह टेस्ट टीम में भी चुने जाते हैं तो 12 अप्रैल से पहले टीम से नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसे में वह चेन्नई के पांच मैच मिस करेंगे।

2. कोलकाता नाइट राइडर्स: पैट कमिंस और एरॉन फिंच

अंतरराष्ट्रीय मैचों के होने की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीम के दो महत्वपूर्ण विदेशी खिलाड़ी एरॉन फिंच और पैट कमिंस आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे। फिंच पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी-20 मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते दिखेंगे। वहीं, कमिंस टेस्ट सीरीज के बाद कोलकाता की टीम से जुड़ सकते। हालांकि, दोनों को आईपीएल मैच खेलने से पहले इन दोनों को तीन दिन क्वारंटीन रहना होगा। यह आईपीएल की गाइडलाइन में शामिल है। कमिंस कोलकाता का एक मैच मिस कर सकते हैं। वहीं, फिंच कम से कम पांच मैच मिस करेंगे।

3. सनराइजर्स हैदराबाद: मार्को जेन्सन, शॉन एबॉट और एडेन मार्करम

सनराइजर्स हैदराबाद को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीम के तीन मुख्य खिलाड़ी शुरुआती कुछ मैचों में खेलते नहीं दिख सकते हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीकी स्टार गेंदबाज मार्को जेन्सन, बल्लेबाज एडेन मार्करम और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शॉन एबॉट शामिल हैं। एबॉट वनडे और टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हैं। वहीं, जेन्सन और मार्करम बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। अगर टेस्ट टीम में भी दोनों को शामिल किया गया तो 12 अप्रैल से पहले इन दोनों के आईपीएल में खेलने का सवाल ही नहीं उठता।