पाकिस्तान क्रिकेट का हाल-बेहाल: बाबर आजम से ज्यादा मशहूर हैं फातिमा सना? पूर्व चयनकर्ता का चौंकाने वाला बयान

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विज्ञापन पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को लेकर एक पूर्व चयनकर्ता के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और राष्ट्रीय टीम के मुख्य चयनकर्ता रह चुके मोहम्मद वसीम ने महिला टीम की कप्तान फातिमा सना को लोकप्रियता और प्रदर्शन के मामले में बाबर आजम से आगे बताया है। उन्होंने कहा कि फातिमा ने अपने प्रदर्शन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है।

फातिमा सना को बताया मौजूदा सुपरस्टार

मोहम्मद वसीम ने अपने यूट्यूब शो 'BolWasim' में फातिमा सना और बाबर आजम की तुलना पर अपनी राय रखी। उनसे पूछा गया था कि क्या फातिमा को पुरुष क्रिकेट में बाबर आजम के बराबर माना जा सकता है। इस पर वसीम ने कहा, 'वह उन सभी से आगे हैं। जो लोग शिक्षित हैं और क्रिकेट को समझते हैं, उनके बीच वह आगे हैं।' वसीम ने आगे कहा कि लोकप्रियता प्रदर्शन से हासिल होती है। उन्होंने फातिमा की ऑलराउंड क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में योगदान देती हैं।

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134 मैचों में 1800 से ज्यादा रन, 157 विकेट

फातिमा सना ने पाकिस्तान के लिए अब तक 134 मैच खेले हैं। इस दौरान उनके नाम 1800 से ज्यादा रन और 157 विकेट दर्ज हैं। वसीम के मुताबिक, मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी फातिमा की तारीफ देखने को मिलती है, भले ही पाकिस्तान की टीम कई मौकों पर मैच हार गई हो। पूर्व चयनकर्ता ने कहा कि पुरुष टीम के कुछ बड़े क्रिकेट सितारों की तुलना में फातिमा को उनके प्रदर्शन के लिए अधिक प्रशंसा मिल रही है। उन्होंने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का मौजूदा सुपरस्टार भी बताया।

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खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर आजम

दूसरी ओर, बाबर आजम लंबे समय से अपनी खराब फॉर्म को लेकर चर्चा में हैं। जुलाई में उन्हें दोबारा पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। कप्तान के तौर पर उनकी अगुवाई में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ टीम को 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। कभी दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में शुमार रहे बाबर इस समय रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ जिस तरह से वह आउट हो रहे हैं, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।