आईपीएल 2027: अश्विन ने उठाया राज से पर्दा, जहीर खान से पहले इस दिग्गज को कोच बनाना चाहती थी चेन्नई सुपर किंग्स
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 24 Sep 2026 10:41 PM IST
सार
स्टीफन फ्लेमिंग के बाद सीएसके ने नए हेड कोच की तलाश में आशीष नेहरा समेत कई बड़े नामों पर विचार किया था। रविचंद्रन अश्विन ने बताया कि आखिर में जहीर खान की नियुक्ति हुई और वह धोनी के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग को टीम के लिए अहम मानते हैं।
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विस्तार
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने स्टीफन फ्लेमिंग के उत्तराधिकारी की तलाश के दौरान कई बड़े नामों पर विचार किया था। भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने खुलासा किया है कि आशीष नेहरा भी फ्रेंचाइजी के कोचिंग प्लान में शामिल थे। हालांकि, अंत में सीएसके ने जहीर खान को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया।
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फ्लेमिंग के बाद शुरू हुई नए कोच की तलाश
स्टीफन फ्लेमिंग लंबे समय तक सीएसके के मुख्य कोच रहे। बाद में उन्होंने इंग्लैंड की रेड-बॉल टीम की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद सीएसके ने नए हेड कोच की तलाश शुरू की और इस दौरान कई भारतीय और विदेशी कोचों के नाम पर चर्चा हुई। रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि आशीष नेहरा भी किसी समय इस दौड़ में शामिल थे। उन्होंने कहा, 'कई कोचों के साथ बातचीत हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आशीष नेहरा भी किसी समय इस फ्रेम में थे।'
स्टीफन फ्लेमिंग लंबे समय तक सीएसके के मुख्य कोच रहे। बाद में उन्होंने इंग्लैंड की रेड-बॉल टीम की जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद सीएसके ने नए हेड कोच की तलाश शुरू की और इस दौरान कई भारतीय और विदेशी कोचों के नाम पर चर्चा हुई। रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि आशीष नेहरा भी किसी समय इस दौड़ में शामिल थे। उन्होंने कहा, 'कई कोचों के साथ बातचीत हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आशीष नेहरा भी किसी समय इस फ्रेम में थे।'
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कई भारतीय और विदेशी नामों पर हुई चर्चा
- अश्विन के मुताबिक, सीएसके की तलाश सिर्फ आशीष नेहरा तक सीमित नहीं थी। फ्रेंचाइजी ने दो अन्य भारतीय दिग्गजों और कई विदेशी कोचों से भी संपर्क किया था। हालांकि, कुछ संभावित डील अलग-अलग कारणों से पूरी नहीं हो सकीं।
- अश्विन ने बताया कि कुछ विदेशी कोच एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार नहीं थे। वहीं, एक मामले में डील लगभग तय हो गई थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में काम नहीं कर पाने की वजह से संबंधित कोच को आर्थिक नुकसान की आशंका थी।
जहीर खान की नियुक्ति पर अश्विन ने जताया भरोसा
अश्विन ने सीएसके के नए हेड कोच के तौर पर जहीर खान की नियुक्ति का समर्थन किया। उन्होंने जहीर को क्रिकेट की अच्छी समझ रखने वाला और स्मार्ट क्रिकेट दिमाग वाला व्यक्ति बताया। अश्विन ने कहा कि जहीर क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हैं और उनकी गेंदबाजी रणनीतियों पर मजबूत पकड़ है। उनके मुताबिक, जहीर टीम के साथ अच्छी तरह घुल-मिल सकते हैं।
अश्विन ने सीएसके के नए हेड कोच के तौर पर जहीर खान की नियुक्ति का समर्थन किया। उन्होंने जहीर को क्रिकेट की अच्छी समझ रखने वाला और स्मार्ट क्रिकेट दिमाग वाला व्यक्ति बताया। अश्विन ने कहा कि जहीर क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हैं और उनकी गेंदबाजी रणनीतियों पर मजबूत पकड़ है। उनके मुताबिक, जहीर टीम के साथ अच्छी तरह घुल-मिल सकते हैं।
धोनी के साथ जहीर की अच्छी बॉन्डिंग भी अहम
अश्विन ने जहीर खान और एमएस धोनी के रिश्ते को भी सीएसके के नए सेटअप के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है और इससे टीम के एक दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। अश्विन के मुताबिक, जहीर के लिए यह हेड कोच के तौर पर एक नई शुरुआत होगी, हालांकि सीएसके में धोनी के साथ उनकी अच्छी समझ इस बदलाव को सहज बना सकती है।
अश्विन ने जहीर खान और एमएस धोनी के रिश्ते को भी सीएसके के नए सेटअप के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है और इससे टीम के एक दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। अश्विन के मुताबिक, जहीर के लिए यह हेड कोच के तौर पर एक नई शुरुआत होगी, हालांकि सीएसके में धोनी के साथ उनकी अच्छी समझ इस बदलाव को सहज बना सकती है।
आईपीएल में पहले भी कोच की भूमिका निभा चुके हैं जहीर
जहीर खान के पास आईपीएल में कोचिंग और मैनेजमेंट का अनुभव पहले से है। वह 2024 से 2025 तक लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर रहे। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका भी निभा चुके हैं। 2022 में उन्हें मुंबई इंडियंस के ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी। स्टीफन फ्लेमिंग के जाने के बाद जहीर खान की नियुक्ति सीएसके के कोचिंग सेटअप में एक नए दौर की शुरुआत है। अब पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम की कोचिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज के कंधों पर है।
जहीर खान के पास आईपीएल में कोचिंग और मैनेजमेंट का अनुभव पहले से है। वह 2024 से 2025 तक लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर रहे। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका भी निभा चुके हैं। 2022 में उन्हें मुंबई इंडियंस के ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी। स्टीफन फ्लेमिंग के जाने के बाद जहीर खान की नियुक्ति सीएसके के कोचिंग सेटअप में एक नए दौर की शुरुआत है। अब पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम की कोचिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज के कंधों पर है।