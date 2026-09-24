ईरानी कप: लक्ष्मी रतन शुक्ला शेष भारत के बल्लेबाजी कोच नियुक्त, गेंदबाजी और फील्डिंग कोच का किसे मिला जिम्मा?

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बंगाल के 46 वर्षीय पूर्व कप्तान शुक्ला ने 1999 में भारत की ओर से तीन वनडे मुकाबले खेले। वह आईपीएल विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का भी हिस्सा रहे और खिलाड़ी के रूप में अपने अंतिम आईपीएल सत्र में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेले। शुक्ला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ पहली बार कोई भूमिका निभा रहे हैं। देवाशीष मोहंती शेष भारत टीम के गेंदबाजी कोच, जबकि मिलाप मेवादा क्षेत्ररक्षण कोच होंगे।बीसीसीआई ने हाल ही में ईरानी कप के लिए शेष भारत की टीम का एलान कर दिया था। शेष भारत की टीम ऋषभ पंत की अगुआई में खेलने उतरेगी।ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकप्तान), समरन रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप*, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा।