टीम इंडिया की मस्ती: कप्तान-उपकप्तान की जुगलबंदी से वैभव की पोस्ट तक, अभिषेक-ईशान की तस्वीरों ने खींचा ध्यान

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एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मैदान से बाहर भी मस्ती भरा अंदाज देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी ने 'नोबिता के शहर' से तस्वीरें साझा कीं, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन रेस्टोरेंट में नजर आए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा की जुगलबंदी ने खास ध्यान खींचा।

आइये देखते हैं... विज्ञापन एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान पहुंची भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम मैदान पर उतरने से पहले वहां के माहौल का भी लुत्फ उठा रही है। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर जापान में बिताए पलों की तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें टीम इंडिया का मैदान से अलग और मस्ती भरा अंदाज देखने को मिल रहा है। किसी ने जापान की खूबसूरती के बीच तस्वीरें खिंचवाईं तो कोई रेस्टोरेंट में साथियों के साथ नजर आया।

वैभव सूर्यवंशी ने लिखा- नोबिता के शहर से...

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जापान पहुंचने के बाद अपनी कई तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने करीब तीन-चार तस्वीरों वाली पोस्ट में जापान की झलक दिखाई। तस्वीरों के साथ वैभव ने लिखा, 'रिपोर्टिंग फ्रॉम नोबिता’ज सिटी' और जापान के झंडे व अभिवादन वाले इमोजी भी लगाए। वैभव का यह कैप्शन सोशल मीडिया पर लोकप्रिय जापानी कार्टून किरदार नोबिता की ओर इशारा करता है। जापान में मौजूद युवा भारतीय क्रिकेटर का यह अंदाज टीम के व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम के बीच हल्के-फुल्के मूड को दिखाता है।

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(फोटो क्रेडिट: वैभव सूर्यवंशी/इंस्टाग्राम)

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रेस्टोरेंट में साथ दिखे अभिषेक और ईशान

भारतीय टीम के दो प्रमुख खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भी जापान में साथ नजर आए। दोनों की एक रेस्टोरेंट की तस्वीर सामने आई है। मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले दोनों खिलाड़ी इस तस्वीर में क्रिकेट के दबाव से दूर आराम के पलों का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। जापान में टीम के खिलाड़ियों की ये तस्वीरें यह भी दिखाती हैं कि मुकाबलों की तैयारी के बीच उन्हें एक-दूसरे के साथ समय बिताने और नए माहौल को महसूस करने का मौका मिल रहा है।





(फोटो क्रेडिट: ्अभिषेक शर्मा/इंस्टाग्राम)

कप्तान-उपकप्तान की जुगलबंदी ने खींचा ध्यान

इन सभी तस्वीरों में सबसे खास नजर श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की जोड़ी पर गई। कप्तान और उपकप्तान साथ में अलग अंदाज में मस्ती करते दिखाई दिए। दोनों की तस्वीर में मैदान पर दिखाई देने वाली गंभीरता से इतर दोस्ताना और हल्का-फुल्का अंदाज नजर आया।



श्रेयस अय्यर इस एशियन गेम्स अभियान में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान की भूमिका में हैं। ऐसे में दोनों की साथ वाली तस्वीर को टीम की कप्तान-उपकप्तान जुगलबंदी के तौर पर देखा जा सकता है। टीम की अगुआई की जिम्मेदारी संभालने वाली इस जोड़ी का मैदान से बाहर का यह अंदाज तस्वीरों को और खास बना देता है।





(फोटो क्रेडिट: तिलक वर्मा/इंस्टाग्राम)

भारत को सीधे क्वार्टर फाइनल में उतरना है

पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत को पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है। अफगानिस्तान, जापान और नेपाल ग्रुप ए में हैं, जबकि हांगकांग चीन, मलेशिया और ओमान ग्रुप बी में हैं। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। भारत अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेलेगा। इसके बाद सेमीफाइनल एक अक्तूबर और पदक मुकाबले तीन अक्तूबर को खेले जाएंगे। पुरुष क्रिकेट के सभी मुकाबले निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होने हैं।

2023 के स्वर्ण पदक की रक्षा का लक्ष्य

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतर रही है। 2023 में हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उस समय ऋतुराज गायकवाड़ की अगुआई वाली टीम ने फाइनल बारिश से धुलने के बाद बेहतर वरीयता के आधार पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अब श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम के सामने उसी सफलता को दोहराने की चुनौती है।



जापान में खिलाड़ियों की तस्वीरें इस अभियान का एक दूसरा पहलू दिखा रही हैं। मैदान पर गंभीर तैयारियों और मुकाबलों के दबाव के बीच भारतीय क्रिकेटर इस अंतरराष्ट्रीय खेल यात्रा के खूबसूरत पलों को भी कैमरे में कैद कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों के बाद नजर इस बात पर होगी कि खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से इस जापान यात्रा को कितना यादगार बना पाते हैं।