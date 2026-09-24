भारत ए दूसरी पारी में 199 रन पर ढेर: ऑस्ट्रेलिया ए को जीत के लिए चाहिए 363 रन, क्या गेंदबाज करा पाएंगे वापसी?

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भारत ए दूसरी पारी में 199 रन पर सिमट गई, लेकिन पहली पारी की बढ़त के दम पर ऑस्ट्रेलिया ए के सामने 363 रन का लक्ष्य रखा। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ए ने 55 रन पर दो विकेट गंवा दिए, ऐसे में चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने मैच बचाने की बड़ी चुनौती होगी।

विज्ञापन भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे चार दिवसीय मुकाबले के तीसरे दिन भारत ए की दूसरी पारी लड़खड़ा गई। एक समय 93 रन पर सिर्फ एक विकेट गंवाने वाली भारतीय टीम 199 रन पर ऑलआउट हो गई। पहली पारी में मिली 163 रन की बढ़त के आधार पर भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के सामने जीत के लिए 363 रन का लक्ष्य रखा।

पडिक्कल ने जड़ा अर्धशतक

कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 59 रन बनाए। उन्होंने 88 गेंदों की अपनी पारी में सात चौके लगाए। पडिक्कल ने साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन की अहम साझेदारी की। पडिक्कल का यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार चौथा 50 से ज्यादा का स्कोर है। उन्होंने तेज गेंदबाज लियाम स्कॉट के ओवर में लगातार दो चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, इसके बाद वह स्कॉट की गेंद पर आउट हो गए।

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सुदर्शन ने 39 रन बनाए

साई सुदर्शन 39 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 85 गेंदों का सामना किया और तीन चौके लगाए। पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले सुदर्शन दूसरी पारी में भी अच्छी लय में नजर आए, लेकिन लंच से ठीक पहले ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी की गेंद पर स्वीप खेलने के प्रयास में पगबाधा आउट हो गए। मर्फी ऑस्ट्रेलिया ए के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने दूसरी पारी में चार विकेट झटके। पहली पारी में भी वह तीन विकेट लेने में सफल रहे थे।

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आखिरी छह विकेट 48 रन में गंवाए

भारत ए ने एक समय 93 रन पर एक विकेट गंवाया था, लेकिन इसके बाद उसकी पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई। टीम ने अपने आखिरी छह विकेट महज 48 रन के भीतर गंवा दिए और 199 रन पर सिमट गई। पहली पारी में शतक लगाने वाले कुमार कुशाग्र 46 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी की बदौलत भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के सामने 363 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।