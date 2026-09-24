फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   Abhiram Singh Yadav Elected to ICC Chief Executives’ Committee as Associate Member Representative

इंडोनेशिया क्रिकेट की बढ़ी ताकत: अभिराम सिंह को मिली अहम जिम्मेदारी, आईसीसी की मुख्य कार्यकारी समिति में शामिल

Thu, 24 Sep 2026 04:27 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 24 Sep 2026 04:27 PM IST
सार

इंडोनेशिया क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अभिराम सिंह यादव को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति में सहयोगी सदस्य देशों के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। 

विज्ञापन
Abhiram Singh Yadav Elected to ICC Chief Executives’ Committee as Associate Member Representative
आईसीसी मुख्यालय (फाइल फोटो) - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंडोनेशिया क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। इंडोनेशिया क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अभिराम सिंह यादव को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की प्रभावशाली मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति में सहयोगी सदस्य देशों के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। यादव ने यह चुनाव जीतकर फ्रांस के गुरुमूर्ति पलानी की जगह ली है। पलानी को इस साल जुलाई में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान परिषद के बोर्ड में शामिल किया गया था। यादव अब मौजूदा सहयोगी सदस्य प्रतिनिधियों गुरदीप क्लेयर और अनुराग भटनागर के साथ समिति में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
विज्ञापन


जून 2027 तक रहेगा कार्यकाल
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुताबिक, यादव समिति में बचे हुए करीब 10 महीने के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल जून 2027 में होने वाली परिषद की वार्षिक बैठक में अगले चुनाव तक रहेगा। यादव ने यूरोप के जर्सी, नीदरलैंड्स और जर्मनी समेत कई देशों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर यह चुनाव जीता। उनकी नियुक्ति को इंडोनेशिया में क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और दुनिया भर में इस खेल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
विज्ञापन

बाली में हो सकती है परिषद की बैठक
  • इंडोनेशिया के लिए यह उपलब्धि ऐसे समय आई है, जब वह नवंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तिमाही बैठकों की मेजबानी भी कर सकता है। इन बैठकों के बाली में आयोजित होने की संभावना है।
  • यादव ने इससे पहले समाचार एजेंसी से बातचीत में सहयोगी सदस्य देशों में क्रिकेट के विकास को लेकर अपना नजरिया साझा किया था। उन्होंने कहा था कि अलग-अलग देशों की जरूरतें अलग होती हैं और सभी देशों के लिए विकास का एक जैसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता।
  • उनके अनुसार, किसी देश को खेल के बुनियादी ढांचे की जरूरत हो सकती है, जबकि किसी अन्य देश को अधिक प्रतिस्पर्धी मुकाबलों, घरेलू क्रिकेट, प्रशिक्षण, महिला और युवा क्रिकेट, प्रशासन या व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है।
विज्ञापन

अभिराम सिंह यादव के नेतृत्व में इंडोनेशिया ने हासिल की कई उपलब्धियां
  • अभिराम सिंह यादव के नेतृत्व में इंडोनेशिया क्रिकेट ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इंडोनेशिया ने 2023 में पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था। इसके बाद देश ने 2026 महिला एशिया कप में दुबई में पहली बार हिस्सा लिया।
  • इंडोनेशिया में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी काम चल रहा है। इसके तहत बाली अंतरराष्ट्रीय ओवल परियोजना के जरिए स्थायी घास वाली पिचें तैयार की जा रही हैं। इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता का सार्वजनिक समर्थन भी मिल चुका है।
  • इंडोनेशिया क्रिकेट के लिए अबीराम सिंह यादव का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की इस प्रभावशाली समिति में चुना जाना देश में क्रिकेट के विकास और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाने वाली एक अहम उपलब्धि है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed