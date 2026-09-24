इंडोनेशिया क्रिकेट की बढ़ी ताकत: अभिराम सिंह को मिली अहम जिम्मेदारी, आईसीसी की मुख्य कार्यकारी समिति में शामिल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 24 Sep 2026 04:27 PM IST
सार
इंडोनेशिया क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अभिराम सिंह यादव को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति में सहयोगी सदस्य देशों के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है।
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विस्तार
इंडोनेशिया क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। इंडोनेशिया क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अभिराम सिंह यादव को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की प्रभावशाली मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति में सहयोगी सदस्य देशों के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। यादव ने यह चुनाव जीतकर फ्रांस के गुरुमूर्ति पलानी की जगह ली है। पलानी को इस साल जुलाई में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान परिषद के बोर्ड में शामिल किया गया था। यादव अब मौजूदा सहयोगी सदस्य प्रतिनिधियों गुरदीप क्लेयर और अनुराग भटनागर के साथ समिति में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
जून 2027 तक रहेगा कार्यकाल
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुताबिक, यादव समिति में बचे हुए करीब 10 महीने के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल जून 2027 में होने वाली परिषद की वार्षिक बैठक में अगले चुनाव तक रहेगा। यादव ने यूरोप के जर्सी, नीदरलैंड्स और जर्मनी समेत कई देशों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर यह चुनाव जीता। उनकी नियुक्ति को इंडोनेशिया में क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और दुनिया भर में इस खेल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
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जून 2027 तक रहेगा कार्यकाल
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुताबिक, यादव समिति में बचे हुए करीब 10 महीने के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल जून 2027 में होने वाली परिषद की वार्षिक बैठक में अगले चुनाव तक रहेगा। यादव ने यूरोप के जर्सी, नीदरलैंड्स और जर्मनी समेत कई देशों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर यह चुनाव जीता। उनकी नियुक्ति को इंडोनेशिया में क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और दुनिया भर में इस खेल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
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बाली में हो सकती है परिषद की बैठक
- इंडोनेशिया के लिए यह उपलब्धि ऐसे समय आई है, जब वह नवंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तिमाही बैठकों की मेजबानी भी कर सकता है। इन बैठकों के बाली में आयोजित होने की संभावना है।
- यादव ने इससे पहले समाचार एजेंसी से बातचीत में सहयोगी सदस्य देशों में क्रिकेट के विकास को लेकर अपना नजरिया साझा किया था। उन्होंने कहा था कि अलग-अलग देशों की जरूरतें अलग होती हैं और सभी देशों के लिए विकास का एक जैसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता।
- उनके अनुसार, किसी देश को खेल के बुनियादी ढांचे की जरूरत हो सकती है, जबकि किसी अन्य देश को अधिक प्रतिस्पर्धी मुकाबलों, घरेलू क्रिकेट, प्रशिक्षण, महिला और युवा क्रिकेट, प्रशासन या व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है।
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अभिराम सिंह यादव के नेतृत्व में इंडोनेशिया ने हासिल की कई उपलब्धियां
- अभिराम सिंह यादव के नेतृत्व में इंडोनेशिया क्रिकेट ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इंडोनेशिया ने 2023 में पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था। इसके बाद देश ने 2026 महिला एशिया कप में दुबई में पहली बार हिस्सा लिया।
- इंडोनेशिया में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी काम चल रहा है। इसके तहत बाली अंतरराष्ट्रीय ओवल परियोजना के जरिए स्थायी घास वाली पिचें तैयार की जा रही हैं। इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता का सार्वजनिक समर्थन भी मिल चुका है।
- इंडोनेशिया क्रिकेट के लिए अबीराम सिंह यादव का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की इस प्रभावशाली समिति में चुना जाना देश में क्रिकेट के विकास और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाने वाली एक अहम उपलब्धि है।