बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5b308be54f1c1b53268b7d15","slug":"red-snake-found-in-chandigarh-dangerous-snakes-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u0942\u092c\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a, \u0928 \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0928 \u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e...\u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930 \u092a\u0922\u093c \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u094b \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947, \u0935\u0930\u0928\u093e \u092a\u091b\u0924\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
अजूबा सांप, न देखा होगा न सुना होगा...ये खबर पढ़ लेंगे तो बचाव कर सकेंगे, वरना पछताएंगे
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Mon, 25 Jun 2018 01:09 PM IST
कई तरह के सांप देखे होंगे, लेकिन इस अजूबे सांप को न कभी देखा होगा और न सुना होगा। ये खबर पढ़ लेंगे तो बचाव कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सांप को देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि दुनिया में जीव जंतुओं की इतनी अनोखी दुनिया भी है।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5b308be54f1c1b53268b7d15","slug":"red-snake-found-in-chandigarh-dangerous-snakes-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u0942\u092c\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a, \u0928 \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0928 \u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e...\u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930 \u092a\u0922\u093c \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u094b \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947, \u0935\u0930\u0928\u093e \u092a\u091b\u0924\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b308be54f1c1b53268b7d15","slug":"red-snake-found-in-chandigarh-dangerous-snakes-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u0942\u092c\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a, \u0928 \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0928 \u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e...\u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930 \u092a\u0922\u093c \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u094b \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947, \u0935\u0930\u0928\u093e \u092a\u091b\u0924\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b308be54f1c1b53268b7d15","slug":"red-snake-found-in-chandigarh-dangerous-snakes-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u0942\u092c\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a, \u0928 \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0928 \u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e...\u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930 \u092a\u0922\u093c \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u094b \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947, \u0935\u0930\u0928\u093e \u092a\u091b\u0924\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b308be54f1c1b53268b7d15","slug":"red-snake-found-in-chandigarh-dangerous-snakes-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u0942\u092c\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a, \u0928 \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0928 \u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e...\u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930 \u092a\u0922\u093c \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u094b \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947, \u0935\u0930\u0928\u093e \u092a\u091b\u0924\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b308be54f1c1b53268b7d15","slug":"red-snake-found-in-chandigarh-dangerous-snakes-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u0942\u092c\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a, \u0928 \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0928 \u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e...\u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930 \u092a\u0922\u093c \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u094b \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947, \u0935\u0930\u0928\u093e \u092a\u091b\u0924\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b308be54f1c1b53268b7d15","slug":"red-snake-found-in-chandigarh-dangerous-snakes-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u0942\u092c\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a, \u0928 \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0928 \u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e...\u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930 \u092a\u0922\u093c \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u094b \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947, \u0935\u0930\u0928\u093e \u092a\u091b\u0924\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b308be54f1c1b53268b7d15","slug":"red-snake-found-in-chandigarh-dangerous-snakes-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u091c\u0942\u092c\u093e \u0938\u093e\u0902\u092a, \u0928 \u0926\u0947\u0916\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e \u0928 \u0938\u0941\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u093e...\u092f\u0947 \u0916\u092c\u0930 \u092a\u0922\u093c \u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0924\u094b \u092c\u091a\u093e\u0935 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947, \u0935\u0930\u0928\u093e \u092a\u091b\u0924\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
अमर उजाला ऐप चुनें
सबसे तेज अनुभव के लिए
क्लिक करें
Add to Home Screen
Downloads
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.