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तस्वीर में छिपा है जहरीला सांप, बड़े-बड़े धुरंधर खोजने में फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं?

Mon, 07 Sep 2026 07:15 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 07:15 PM IST
सार

कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है। आज की तस्वीर में सांप खोजना है। 

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Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot Snake in 9 Seconds
तस्वीर में छिपा है जहरीला सांप, बड़े-बड़े धुरंधर खोजने में फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? 



आज की तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें सांप कहां पर छिपा है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में सांप कहां पर छिपा है। अब देखना है कि क्या आप सांप को खोज पाते हैं?
Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot Snake in 9 Seconds
तस्वीर में छिपा है जहरीला सांप, बड़े-बड़े धुरंधर खोजने में फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में सांप कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। सांप को खोजने के लिए 9 सेकेंड का समय दिया गया है। 
 

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तस्वीर में छिपा है जहरीला सांप, बड़े-बड़े धुरंधर खोजने में फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

तस्वीर में सांप को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा। सांप को खोजने में लोगों का दिमाग घूम गया है। अगर इस तस्वीर को बाज की नजर से देखते हैं तो आसानी से छिपे सांप को खोज पाएंगे। 

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तस्वीर में छिपा है जहरीला सांप, बड़े-बड़े धुरंधर खोजने में फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है। 

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तस्वीर में छिपा है जहरीला सांप, बड़े-बड़े धुरंधर खोजने में फेल, क्या आप 9 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

यह वायरल तस्वीर देखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसमें छिपे सांप को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप सांप को खोज सकते हैं। अगर आप सांप को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में पीले घेरे के अंदर सांप को देख सकते हैं।

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