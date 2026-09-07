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सुर्खियां: दिल्ली हॉस्टल हादसे में छह मौतें; अमेरिका में विमान हादसा; गुणवत्ता जांच में 199 दवा के नमूने फेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 07 Sep 2026 05:40 AM IST
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मियामी एयरपोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
अमेरिका विमान हादसा: मियामी एयरपोर्ट पर मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, पांच लोगों की मौत; रनवे पर कैसे लगी आग?
अमेरिका के मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को अमेजन का कार्गो विमान रनवे से बाहर निकल गया। विमान ने कई वाहनों को टक्कर मारी और उसमें आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हुई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दो अन्य लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पढ़ें पूरी खबर
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Delhi building collapse
- फोटो : PTI
Delhi Building Collapse Live: सत्य निकेतन में गिरी पांच मंजिला इमारत, अब तक छह की मौत; न्यायिक जांच के आदेश
दिल्ली में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच सत्य निकेतन में इमारत जमींदोज हो गई। दोपहर 1.33 बजे पुलिस व दमकल की टीम को खबर दी गई। बताया जा रहा है कि इमारत में हॉस्टल चल रहा था। मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर
सत्य निकेतन हॉस्टल हादसा: केंद्र सरकार पर उठे सवाल, राहुल गांधी से लेकर दीपके तक किसने क्या-क्या कहा?
दिल्ली के सत्या निकेतन में छात्र हॉस्टल की इमारत ढहने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। हादसे में तीन छात्रों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर अभिजीत दीपके तक ने पर्याप्त हॉस्टल नहीं होने और छात्रों के असुरक्षित पीजी में रहने का मुद्दा उठाया। दूसरी ओर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने राहत-बचाव और इलाज के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया। पढ़ें पूरी खबर
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बंडा शराब कांड के बाद अस्पताल पहुंचीं एसीएस रस्तोगी
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सागर जहरीली शराब कांड: 11 लोगों के मौत की हुई पुष्टि, 20 लोगों पर मामला हुआ दर्ज; आबकारी विभाग पर भी एक्शन
मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से हड़कंप मच गया है। इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों का इलाज चल रहा है। पढ़ें पूरी खबर
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शिवानी मेहरोत्रा
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
18 साल की बेटी, घर की जिम्मेदारी व पहाड़ों का जुनून: शिवानी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; कैसे?
15 अगस्त, 2026। सुबह का वक्त। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, रूस का माउंट एलब्रुस। तापमान करीब माइनस 15-20 डिग्री सेल्सियस। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ दूर-दूर तक सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही थी। उसके बीच जब एक भारतीय महिला ने अपने हाथों से तिरंगा फहराया, तो वह पल सिर्फ एक पर्वत फतह करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और उम्र की सीमाओं को पीछे छोड़ने का था। यह महिला थीं 43 वर्षीय शिवानी मेहरोत्रा। शिवानी के लिए यह चढ़ाई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। परिवार की जिम्मेदारियों, 18 साल की बेटी और रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के बीच उन्होंने अपने एक पुराने सपने को जिंदा रखा था और वह था पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना। पढ़ें पूरी खबर
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