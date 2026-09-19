सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।
इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें बत्तख कहां पर है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में बत्तखकहां पर छिपी है। अब देखना है कि क्या आप बत्तख को खोज पाते हैं?
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क्या आप बत्तख को 21 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? खोजने में बड़े-बड़े सूरमा हो चुके हैं फेल
- फोटो : Adobe Stock
सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में बत्तख कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। बत्तख को खोजने के लिए 21 सेकेंड का समय दिया गया है।
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क्या आप बत्तख को 21 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? खोजने में बड़े-बड़े सूरमा हो चुके हैं फेल
- फोटो : Adobe Stock
तस्वीर में बत्तख को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा। बत्तख को खोजने में लोगों का दिमाग घूम गया है। अगर इस तस्वीर को बाज की नजर से देखते हैं तो आसानी से छिपे बत्तख को खोज पाएंगे।
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क्या आप बत्तख को 21 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? खोजने में बड़े-बड़े सूरमा हो चुके हैं फेल
- फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।
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क्या आप बत्तख को 21 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? खोजने में बड़े-बड़े सूरमा हो चुके हैं फेल
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यह वायरल तस्वीर देखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसमें छिपे बत्तख को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप बत्तख को खोज सकते हैं। अगर आप बत्तख को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में पीले घेरे के अंदर बत्तख को देख सकते हैं।