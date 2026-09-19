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विषखोपड़ा और कोबरा के बीच छिड़ी खूनी जंग, वायरल वीडियो देखकर खड़ हो जाएंगे रोंगटे

Sat, 19 Sep 2026 06:19 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 06:19 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर कोबरा और एक विषखोपड़ा के बीच खूनी जंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि विशालकाय छिपकली ने सांप को पूंछ को दबोच रखा है। 

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Saanp Aur Chipkali Ki Ladai Monitor Lizard and Snake Bloody Fight Video Goes Viral
विषखोपड़ा और कोबरा के बीच छिड़ी खूनी जंग, वायरल वीडियो देखकर खड़ हो जाएंगे रोंगटे - फोटो : Facebook

विस्तार
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कोबरा बेहद जहरीला और खतरनाक जीव है। अगर यह जहरीला सांप किसी इंसान को काट ले, तो इलाज न मिलने परमौत हो सकती है। सोशल मीडिया पर अक्सर सांप, नेवला, बिच्छू और अन्य जीवों की लड़ाई वीडियो वायरल होते हैं। अब इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोबरा और विशालकाय छिपकली के बीच भयानक लड़ाई चल रही है। छिपकली ने कोबरा के पूछ को दबोचा है और सांप ने छिपकली को जकड़ रखा है। वीडियो देखने के बाद रोंगटे खड़ हो जाएंगे। 

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वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच भयानक लड़ाई चल रही है। सांप की पूंछ को छिपकली ने कसकर दबोचा हुआ है और सांप बार-बार उसे डंक मार रहा है। सांप और विशालकाय छिपकली के बीच खुनी जंग चल रही है। छिपकली ने सांप को अपने मुंह में दबा रखा है। जान बचाने के लिए सांप छटपटा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुत पर वायरल वीडियो को शेयर किया गया है। यह वीडियो सिर्फ एक मिनट से ज्यादा का है। यह वीडियो कब और कहां का है यह भी स्पष्ट नहीं है। वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। 
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वीडियो देखने के लिए यहां पर करें क्लिक 

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मॉनिटर लिजर्ड (विषखोपड़ा) का काफी बड़ी है और सांप के मुंह में जकड़ रखा है, जिसके कारण सांप छटपटा रहा है। लाख कोशिश के बाद भी वो अपने आपको छिपकली से छुड़ा नहीं पा रहा है। हालांकि, वीडियो के दूसरे भाग दिखाई देता है कि छिपकली ने सांप को छोड़ दिया है और दोनों अलग हो चुके हैं। 

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वीडियो में दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आमदा है। यह वीडियो काफी डरावना है। कोबरा देखने में बेहद खतरनाक लग रहा है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 

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