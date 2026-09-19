विषखोपड़ा और कोबरा के बीच छिड़ी खूनी जंग, वायरल वीडियो देखकर खड़ हो जाएंगे रोंगटे

कोबरा बेहद जहरीला और खतरनाक जीव है। अगर यह जहरीला सांप किसी इंसान को काट ले, तो इलाज न मिलने परमौत हो सकती है। सोशल मीडिया पर अक्सर सांप, नेवला, बिच्छू और अन्य जीवों की लड़ाई वीडियो वायरल होते हैं। अब इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोबरा और विशालकाय छिपकली के बीच भयानक लड़ाई चल रही है। छिपकली ने कोबरा के पूछ को दबोचा है और सांप ने छिपकली को जकड़ रखा है। वीडियो देखने के बाद रोंगटे खड़ हो जाएंगे।

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वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच भयानक लड़ाई चल रही है। सांप की पूंछ को छिपकली ने कसकर दबोचा हुआ है और सांप बार-बार उसे डंक मार रहा है। सांप और विशालकाय छिपकली के बीच खुनी जंग चल रही है। छिपकली ने सांप को अपने मुंह में दबा रखा है। जान बचाने के लिए सांप छटपटा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुत पर वायरल वीडियो को शेयर किया गया है। यह वीडियो सिर्फ एक मिनट से ज्यादा का है। यह वीडियो कब और कहां का है यह भी स्पष्ट नहीं है। वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं।मॉनिटर लिजर्ड (विषखोपड़ा) का काफी बड़ी है और सांप के मुंह में जकड़ रखा है, जिसके कारण सांप छटपटा रहा है। लाख कोशिश के बाद भी वो अपने आपको छिपकली से छुड़ा नहीं पा रहा है। हालांकि, वीडियो के दूसरे भाग दिखाई देता है कि छिपकली ने सांप को छोड़ दिया है और दोनों अलग हो चुके हैं।वीडियो में दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आमदा है। यह वीडियो काफी डरावना है। कोबरा देखने में बेहद खतरनाक लग रहा है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।