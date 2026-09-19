जंगल में टाइगर के बच्चों ने की जमकर पूल पार्टी, मां किनारे बैठकर करती रही निगरानी, वीडियो हुआ वायरल
महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि टाइगर के बच्चे पूल पार्टी कर रहे हैं और किनार बैठकर मांग उनकी निगरानी कर रही है। इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया है।
विस्तार
जंगल में शेर, चीता और टाइगर के शिकार करने के कई वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आने कभी उनके बच्चों की पूल पार्टी देखी है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। यह वीडियो महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व का है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि 4-5 छोटे टाइगर के बच्चे गड्ढे में भर पानी में मस्ती कर रहे हैं, जबकि उनकी मां किनारे बैठकर लगातार उन पर नजर रख रही है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर के बच्चे एक छोटे और उथले पानी के गड्ढे में बैठे हैं। कोई पानी में आधा डूबा है, तो कोई कीचड़ में लेटा दिख रहा है। अलग-अलग पलों में करीब चार से पांच बच्चे नजर आते हैं। बच्चों को पानी में खेलते देखकर लग रहा है कि जंगल के बीच उन्हें अपना स्विमिंग पूल मिल गया है। कोई पानी में अठखेलियां कर रहा है, तो आराम से कीचड़ में बैठा है। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि बच्चों उनकी मां की नजर है।
बच्चों पर है किनारे बैठी मां की नजर
टाइगर के बच्चों से कुछ ही दूरी पर उनकी मां किनारे पर बैठी है। वह शांत होकर बच्चों को देख रही है। वीडियो में मादा टाइगर पानी पी रही थी या बच्चों को करीब से देख रही थी, यह वीडियो से साफ नहीं है। हालांकि, वह वीडियो में बच्चों के आसपास ही दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद लोग इस नजारे को मां की निगरानी वाली पूल पार्टी कह रहे हैं।
The best pool party that I have seen…— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) September 18, 2026
Under the watchful eyes of their protective mother 👩 pic.twitter.com/f5SVNdlVM1
विषखोपड़ा और कोबरा के बीच छिड़ी खूनी जंग, वायरल वीडियो देखकर खड़ हो जाएंगे रोंगटे
गर्मी के मौसम में पानी के स्रोत वन्यजीवों के लिए बहुत अहम होते हैं। टाइगर भी पानी पीने और गर्मी से राहत पाने के लिए जलस्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के दिनों में जंगल के तालाब और अन्य जलस्रोत वन्यजीवों की गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं।
वीडियो: टिकट मांगने पर TTE से भिड़ गई महिला, कपड़े फाड़कर बोली दिखाती हूं, कैमरे में कैद हो गई हरकत
वायरल वीडियो में भी बच्चों को पानी में खेलते और शरीर को ठंडा करते देखा जा सकता है। गर्मी के मौसम में जंगल के जलस्रोत वन्यजीवों के लिए और भी अहम हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस लोग जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।