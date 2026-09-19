इस शहर में लगेगा iPhone का लंगर! मुफ्त में बांटे जाएंगे Apple के फोन

सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। ज्यादातर लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन कम बजट होने की वजह से नहीं खरीद पाते हैं। एप्पल के नए फोन आईफोन 18 प्रो की बिक्री शुरू हो चुकी है। अब कुछ लोगों को आईफोन मुफ्त में मिलने जा रहा है। एक शख्स ने यह दावा किया है।

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VIDEO | Chandigarh: On organising a langar of iPhones on September 22, Raja D King says, "...On September 22, the distribution will begin live here at this very place, in front of everyone. All media are invited. Everyone we invite will be welcome. Those who have come here… pic.twitter.com/PGzYhqHlAx — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें शख्स ने दावा किया है कि वे आईफोन का लंगर लगाएंगे। आईफोन का लंगर 22 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजन होगा। इसके लिए चुनिंदा लोगों की सूची निकाली जाएगी और उनकी नाम की घोषणा की जाएगी।राजा डी किंग नाम के शख्स ने यह घोषणा की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजा डी किंग ने कहा कि आईफोन का डिस्ट्रीब्यूशन खुले तौर पर किया जाएगा और कार्यक्रम में सभी लोगों का स्वागत है।राजा डी किंग इससे पहले पेट्रोल और सोने के सिक्कों के लंगर का आयोजना कर चुके हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अब वह 22 सितंबर को आईफोन के लंगर का आयोजना करने जा रहे हैं। शख्स ने बताया कि कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों के सामने लोगों के नाम निकाले जाएंगे। जिनके नाम निकाले जाएंगे, उन लोगों को सभी के सामने लाइव आईफोन दिए जाएंगे।वीडियो में शख्स ने दावा किया है कि आईफोन 17 और उससे ऊपर के मॉडल को बांटा जाएगा। उनका कहना है कि चंडीगढ़ और मोहाली के जिन लोगों का नाम लकी ड्रॉ में निकलेगा, उनको आईफोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईफोन 22 सितंबर के बाद भी बांटा जाएगा, जिसमें दूसरे शहरों के लोगों के नाम शामिल होंगे।