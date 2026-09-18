रेलवे की चादर लेकर निकली दीदी, पकड़े जाने पर बदल गए तेवर, वायरल हुआ वीडियो

रेलवे की चादर चोरी करते पकड़े गए कपल का वायरल वीडियो: ट्रेन में सफर के दौरान भारतीय रेलवे यात्रियों को कई तरह की मुफ्त और जरूरी सुविधाएं देता है, जो सफर को काफी आसान बना देती हैं। इनमें सीट, कंबल और चादर जैसी सुविधाएं यात्रियों के आराम को ध्यान में रखकर दी जाती हैं। हालांकि, कई बार कुछ यात्री इन सुविधाओं को रेलवे की संपत्ति न मानते हुए उन्हें अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर रेलवे प्लेटफार्म से एक भारतीय कपल का वीडियो सामने आया है। जिसमें वह ट्रेन से रेलवे की चादर ले जाते नजर आते हैं।

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