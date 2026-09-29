ट्रैफिक पुलिस को चकमा देने की कोशिश, बाइक पर 3 से अचानक 2 हुए लोग, फिर भी खुल गई पोल

ट्रैफिक पुलिस वायरल वीडियो: कई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन हमेशा अपनी आदत का हिस्सा बनाकर नहीं, बल्कि निगरानी और चालान के डर से करते हैं। कैमरा या ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आते ही कुछ लोग हेलमेट पहन लेते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं या नियमों का पालन करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि आसपास कोई निगरानी नहीं है, वे फिर से नियमों की अनदेखी करने लगते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रैफिक नियमों से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। जिसमें एक बाइक पर तीन लोग सवार नजर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर पड़ती है, बाइक पर सवार तीन लोग अचानक दो हो जाते हैं। इसके बाद जो कुछ होता है, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

विज्ञापन