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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Bizarre News ›   Optical Illusion Test: Can You Find The Hidden Leopard In Forest Within 15 Seconds?

तेंदुआ को खोजने में लोगों का घूम गया दिमाग, क्या आप 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं?

Tue, 29 Sep 2026 07:59 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 29 Sep 2026 07:59 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें छिपी चीजें आंखों के सामने होने के बावजूद भी नजर नहीं आती हैं। इस तस्वीर के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला है। इस तस्वीर में भी तेंदुआ भी आंखों के सामने है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। 

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Optical Illusion Test: Can You Find The Hidden Leopard In Forest Within 15 Seconds?
तेंदुआ को खोजने में लोगों का घूम गया दिमाग, क्या आप 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स देखने को मिलते हैं, जो काफी पसंद करते हैं। इस तरह की तस्वीरें न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि दिमाग को भी सक्रिय रखती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर के भीतर छिपी किसी चीज को तय समय में खोजने की चुनौती होती है। कुछ तस्वीरें पहेली के जरिए आपकी नजरों की परीक्षा लेती हैं, तो कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताती हैं।



आज हम आपके लिए ऐसा ही एक मजेदार और दिलचस्प वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन लेकर आए हैं। इस तस्वीर में आपको पहाड़ी पर घास के बीच में छिपा तेंदुआ खोजना है। तेंदुए को खोजने के लिए 15 सेकेंड का समय दिया गया है।

 
Optical Illusion Test: Can You Find The Hidden Leopard In Forest Within 15 Seconds?
तेंदुआ को खोजने में लोगों का घूम गया दिमाग, क्या आप 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

पहली नजर में तस्वीर बिल्कुल सामान्य नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही आप इसमें तेंदुए को खोजना शुरू करेंगे, आपकी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। सूखी और हरी घास के बीच छिपे तेंदुए को खोजना आसान नहीं है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण है।
 

Optical Illusion Test: Can You Find The Hidden Leopard In Forest Within 15 Seconds?
तेंदुआ को खोजने में लोगों का घूम गया दिमाग, क्या आप 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

अब देखना है कि क्या आपकी नजरें इस चुनौती को पूरा कर पाती हैं? तस्वीर को ध्यान से देखिए और 15 सेकेंड के अंदर तेंदुए को खोजने की कोशिश करिए। आपको अपना पूरा ध्यान तस्वीर पर केंद्रित करना होगा। आप पहली नजर में जवाब न तलाश पाएं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने पर छिपा तेंदुआ दिख सकता है।

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Optical Illusion Test: Can You Find The Hidden Leopard In Forest Within 15 Seconds?
तेंदुआ को खोजने में लोगों का घूम गया दिमाग, क्या आप 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

अगर आप अभी तेंदुए को नहीं खोज पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए ऐसी तस्वीरों में पहेली को हल करना आसान नहीं होता है। यह पहेलियां हमारी अवलोकन क्षमता और एकाग्रता की परीक्षा लेती हैं।

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Optical Illusion Test: Can You Find The Hidden Leopard In Forest Within 15 Seconds?
तेंदुआ को खोजने में लोगों का घूम गया दिमाग, क्या आप 15 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

अगर समय खत्म हो जाता है, तो एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए। अगर आप तेंदुए को खोज लेते हैं, तो आपकी नजरें तेज हैं। अगर आप नहीं खोज पाते हैं, सबसे आखिरी तस्वीर में लाल घेरे के बीच तेंदुआ को देख सकते हैं।

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