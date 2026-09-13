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ऑप्टिकल इल्यूजन: तस्वीर में छिपे सुअर को खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज

Sun, 13 Sep 2026 09:48 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 13 Sep 2026 09:48 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। जिन्हें देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। जो आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं।

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Optical illusion hidden pig in picture puzzle find in 10 seconds
10 सेकेंड में खोजकर दिखाएं तस्वीर में छिपा सुअर - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन आईक्यू टेस्ट: ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इसलिए इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है। ऐसे में आज हम भी आपके लिए एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्विज लेकर आए हैं, जो आपके दिमाग को फ्रेश कर सकती है। आप इस तस्वीर को ध्यान देखिए और बताइए कि इसमें सुअर कहां पर है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी सुअर नहीं दिखाई दिया।

 



ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। इन फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? सोशल मीडिया पर तरह-तरह के टास्क मिलते रहते हैं। ये टास्क हमें दिनभर की थकान से राहत देते हैं और दिमाग को फ्रैश करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको तस्वीर में छिपी स्ट्रॉबेरी को 12 सेकेंड में खोजना है। अच्छे-अच्छे लोग इस तस्वीर में सुअर को खोजने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। 



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Optical illusion hidden pig in picture puzzle find in 10 seconds
ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें लोगों को कन्फ्यूज कर देती हैं। ये तस्वीरें आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये तस्वीरें बिल्कुल सही होती हैं। इस वायरल तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है।

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ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रेंडिंग तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर ने लोगों के दिमाग को घूमा दिया है, क्योंकि इस तस्वीर में लोगों के लिए सुअर को खोज पाना बेहद मुश्किल है। कई बार इन तस्वीरों को देखकर सही जवाब खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर सुअर कहां पर छिपा है?

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ऑप्टिकल इल्यूजन सॉल्व द पजल - फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरे देखने के बाद लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इनको देखने के बाद लोगों के लिए सही जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं। अगर आपने 12 सेकेंड में सही जवाब दे दिया, तो आप जीनियस कहलाएंगे। 



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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock
यह तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें छिपे सुअर को खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में अभी तक सुअर को नहीं खोज पाए हैं, तो खबर की इस आखिर तस्वीर में काले घेरे के अंदर देख सकते हैं। 


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