घर के बाहर खेल रही बच्ची पर गाय ने किया हमला, सींग पकड़कर मां बनी ढाल, देखें वीडियो

गाय के हमले का वायरल वीडियो: छोटे बच्चों को कभी भी घर के बाहर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे खतरे को पहचानने में सक्षम नहीं होते। सड़क पर वाहन, अनजान व्यक्ति, जानवर या कोई दुर्घटना उनके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा किसी बड़े व्यक्ति की निगरानी जरूरी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें घर के बाहर खेल रही बच्ची के पास अचानक एक गाय पहुंच गई और उस पर हमला करने लगती है।







सोशल मीडिया वायरल वीडियो

वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि, बच्ची अपनी छोटी साइकिल के साथ सड़क पर खेल रही थी। तभी पास से गुजर रही एक गाय अचानक उसकी तरफ बढ़कर बच्ची पर हमला करने की कोशिश करने लगी। अचानक हुई इस घटना से बच्ची घबरा जाती है। इसी दौरान उसकी मां तुरंत मौके पर पहुंचती है और गाय को हाथों से पीछे हटाने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। वह गाय को उसके शरीर की तरफ से पीछे धकेलती हैं और अपनी बच्ची को उसके पास से दूर करने का प्रयास करती हैं।

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ऋषिकेश:

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रोड़ पर खेल रही छोटी बच्ची पर आवारा पशु हमला कर देता है। संयोग से बच्ची की मां पास थी। जिसने बच्ची को बचा लिया।

मामला आबूरोड की शिवाजी कॉलोनी https://t.co/m2j4DUuBOf — Ganesh Godara (@guneshgodara) September 12, 2026

कुछ पलों तक गाय के सींग और महिला के बीच बचाव का संघर्ष चलता रहता है। मां लगातार अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती रहती हैं। इसी दौरान घर से एक दूसरी महिला भी बाहर आती दिखाई देती हैं। वह तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्ची और उसकी मां की मदद करने लगती हैं। दोनों महिलाएं मिलकर बच्ची को गाय से दूर करने में सफल हो जाती हैं।



मां की सूझबूझ से बची मासूम

बच्ची पर हमला करती गाय के इस सीसीटीवी वीडियो को एक्स पर शेय़र किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- रोड़ पर खेल रही छोटी बच्ची पर आवारा पशु हमला कर देता है। संयोग से बच्ची की मां पास थी। जिसने बच्ची को बचा लिया। मामला आबूरोड की शिवाजी कॉलोनी का बताया जा रहा है।



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वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन

गाय के हमले के इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसे में एक यूजर ने लिखा- जानवर सिर्फ जानवर ही रहता है। दूसरे यूजर ने लिखा- बच्चों का ख्याल रखें।