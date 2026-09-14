वायरल वीडियो: थके कैब ड्राइवर के लिए यात्री ने संभाली स्टीयरिंग, एक छोटी-सी मदद ने जीता इंटरनेट का दिल

वायरल वीडियो न्यूज इन हिंदी: जरूरत के समय किसी व्यक्ति के काम आना सबसे नेक और महान कार्यों में से एक माना जाता है। मदद के लिए हमेशा बड़ी चीज़ करना जरूरी नहीं होता, किसी थके हुए व्यक्ति को आराम देना, मुश्किल समय में उसका साथ देना या छोटी-सी सहायता करना भी इंसानियत की मिसाल बन सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कैब ड्राइवर और यात्री का ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें ड्राइवर को थका हुआ देखकर यात्री उसकी मदद के लिए आगे आता है और फिर कुछ ऐसा करता है जिसे देख लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

ऋषिकेश:

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सोशल मीडिया वायरल वीडियो

वीडियो में कैब में बैठे यात्री ने पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहा- तो गाइज, अभी मैं नोएडा से लखनऊ जा रहा हूं। मैंने कैब बुक की थी, लेकिन ड्राइवर कल से लगातार गाड़ी चला रहा था और काफी थका हुआ था। आप देख सकते हैं कि वह पीछे सो रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर पर गुस्सा करना सही है। इसलिए मैंने खुद गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल ली। मेरा भाई भी मेरे बगल में बैठा है। तो आज मैं खुद लखनऊ ड्राइव कर रहा हूं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो मुझे जरूर बताना।

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आगे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैब ड्राइवर पीछे की सीट पर आराम कर रहा है, जबकि यात्री खुद गाड़ी की स्टीयरिंग संभालकर ड्राइव कर रहे हैं। इस दौरान उनका भाई भी उनके बगल में बैठा नजर आ रहा है। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- कभी नहीं सोचा था कि मेरी कैब राइड ऐसा रूप ले लेगी।





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वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

कैब ड्राइवर के लिए इंसानियत की मिसाल बने यात्री के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- ऐसे छोटे-छोटे कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वहीं कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए, जहां उन्होंने भी थके हुए ड्राइवरों की मदद की या उन्हें आराम देने का मौका दिया।