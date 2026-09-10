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एक दिन के लिए टीचर बनने को लेकर बच्चों ने कही मन की बात, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Fri, 11 Sep 2026 10:37 AM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Fri, 11 Sep 2026 10:37 AM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर स्कूल के नन्हे बच्चों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें टीचर बच्चों से मजेदार सवाल करती नजर आ रही हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए टीचर बनने का मौका मिले, तो वे क्या करेंगे? इसके बाद बच्चों ने जो मासूम और मजेदार जवाब दिए, उन्हें सुनकर टीचर भी हैरान रह गईं। 

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Children share their thoughts on becoming a teacher for a day video goes viral on social media
मैडम के सवाल पर बच्चों के मजेदार जवाब - फोटो : @samarathekindergarten

विस्तार
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स्कूल के नन्हें बच्चों का वायरल वीडियो: कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनके मन में न कोई छल-कपट होता है और न ही बातों को घुमा-फिराकर कहने की आदत। वे जो महसूस करते हैं, उसे बेझिझक अपनी बातों में बयां कर देते हैं। यही वजह है कि बच्चों की मासूमियत और उनकी बातें अक्सर लोगों का दिल जीत लेती हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर अपने नन्हे छात्रों से मजेदार सवाल पूछती नजर आ रही हैं। 
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सोशल मीडिया वायरल वीडियो 
वीडियो में आप देख सकते हैं कि, टीचर बच्चों के पास पहुंचती हैं और उनसे एक मजेदार सवाल पूछती हैं- अगर आप एक दिन के लिए टीचर बन जाएं, तो क्या करेंगे? सवाल सुनते ही कुछ बच्चे पहले तो थोड़ा हैरान नजर आते हैं, लेकिन अगले ही पल बेझिझक अपने मन की बात कहने लगते हैं। सबसे पहले एक बच्ची ऐसा जवाब देती है, जिसे सुनकर शायद टीचर को भी अपने सवाल का अंदाजा नहीं रहा होगा। बच्ची कहती है कि वह एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनना चाहती है। इसके बाद एक स्टूडेंट कहता है कि अगर वह टीचर बना, तो अपनी मैम को ही होमवर्क देगा। वहीं, एक बच्चे का जवाब सबसे अलग था, उसने साफ कह दिया कि वह स्कूल ही नहीं आएगा।

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देखें वीडियो-

 

 

 

 

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बच्चों की मासूमियत ने जीता दिल

बच्चों के जवाब यहीं नहीं रुकते। एक नन्हा स्टूडेंट टीचर बनने के बाद सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाने की बात करता है, तो दूसरा कहता है कि वह स्टूडेंट्स से डांस करवाएगा। बच्चों के इन मासूम और मजेदार जवाबों ने न सिर्फ टीचर को चौंका दिया, बल्कि वीडियो देखने वाले लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी।




वीडियो पर मजेदार रिएक्शन

नन्हे बच्चों के मजेदार जवाब के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- अगर आप एक दिन के लिए टीचर बनेंगे? सोशल मीडिया पर बच्चों का यह दिल छू लेने वाला वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। जिसे अबतक 70 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक मिल चुके हैं, तो वहीं वीडियो देख यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- टीचर से सीधे प्रिंसिपल। दूसरे शख्स ने कहा-मैम को होमवर्क दूंगा पर्सनल था। 



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