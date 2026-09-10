एक दिन के लिए टीचर बनने को लेकर बच्चों ने कही मन की बात, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

झांसी:

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सोशल मीडिया वायरल वीडियो

वीडियो में आप देख सकते हैं कि, टीचर बच्चों के पास पहुंचती हैं और उनसे एक मजेदार सवाल पूछती हैं- अगर आप एक दिन के लिए टीचर बन जाएं, तो क्या करेंगे? सवाल सुनते ही कुछ बच्चे पहले तो थोड़ा हैरान नजर आते हैं, लेकिन अगले ही पल बेझिझक अपने मन की बात कहने लगते हैं। सबसे पहले एक बच्ची ऐसा जवाब देती है, जिसे सुनकर शायद टीचर को भी अपने सवाल का अंदाजा नहीं रहा होगा। बच्ची कहती है कि वह एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनना चाहती है। इसके बाद एक स्टूडेंट कहता है कि अगर वह टीचर बना, तो अपनी मैम को ही होमवर्क देगा। वहीं, एक बच्चे का जवाब सबसे अलग था, उसने साफ कह दिया कि वह स्कूल ही नहीं आएगा।

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देखें वीडियो-

बच्चों के जवाब यहीं नहीं रुकते। एक नन्हा स्टूडेंट टीचर बनने के बाद सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाने की बात करता है, तो दूसरा कहता है कि वह स्टूडेंट्स से डांस करवाएगा। बच्चों के इन मासूम और मजेदार जवाबों ने न सिर्फ टीचर को चौंका दिया, बल्कि वीडियो देखने वाले लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी।

नन्हे बच्चों के मजेदार जवाब के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- अगर आप एक दिन के लिए टीचर बनेंगे? सोशल मीडिया पर बच्चों का यह दिल छू लेने वाला वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। जिसे अबतक 70 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक मिल चुके हैं, तो वहीं वीडियो देख यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- टीचर से सीधे प्रिंसिपल। दूसरे शख्स ने कहा-मैम को होमवर्क दूंगा पर्सनल था।

वायरल वीडियो: