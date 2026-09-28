फुट ओवरब्रिज पर स्कूटी चढ़ाकर निकली महिला, वीडियो देख यूजर्स ने पकड़ लिया माथा

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फुट ओवरब्रिज पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया होता है, ताकि वे सड़क पर चल रहे ट्रैफिक से बचते हुए सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें। लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो में एक स्कूटी सवार महिला फुट ओवरब्रिज पर ही स्कूटी दौड़ाती नजर आई।