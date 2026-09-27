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ऑप्टिकल इल्यूजन: तस्वीर में छिपा पेंटब्रश, 99% लोग हुए कन्फ्यूज, क्या आप बता पाएंगे सही जवाब?

Sun, 27 Sep 2026 11:02 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 27 Sep 2026 11:02 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन: ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरें लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप जीनियस है और चीजों को तुरंत नोटिस कर लेते हैं तो आपको ये क्विज जरूर खेलना चाहिए।

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ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल पहेली - फोटो : Adobe Stock

वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों का क्रेज देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में पहली नजर में कुछ और नजर आता है, लेकिन गौर से देखने पर कई छिपी हुई चीजें सामने आती हैं। यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें लोगों के दिमाग को खूब उलझा रही हैं। अब एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक पेंटब्रश छिपा हुआ है। चुनौती यह है कि आपको इस छिपे हुए पेंटब्रश को ढूंढकर बताना है। क्या आपकी नजर उसे पहली कोशिश में खोज पाएगी?


 



ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों का ऐसा धोखा, जिसमें सामने मौजूद चीज को पहचानना आसान नहीं होता। इस तस्वीर को देखने के बाद आप इसे ऑप्टिकल इल्यूजन का एक सटीक उदाहरण मान सकते हैं। तस्वीर में छिपी चीज को खोजने का टास्क जब लोगों को दिया जाता है, तो ज्यादातर लोग पहली नजर में सही जवाब नहीं दे पाते। अब देखना यह है कि क्या आपकी नजर भी इस तस्वीर में छिपे पेंटब्रश को ढूंढ पाती है या नहीं। 



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ऑप्टिकल इल्यूजन: नजरों के तीरंदाज ही 10 सेकेंड में खोज पाएंगे, तस्वीर में छिपा लड़की का सही नाम

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ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो - फोटो : Adobe Stock

अब बारी है आपकी पारखी नजरों की। तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि आखिर इसमें पेंटब्रश कहां छिपा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल और चीजों को बारीकी से पहचानने की क्षमता को परखने का एक मजेदार तरीका हैं। अगर आप तस्वीर में छिपे पेंटब्रश को 12 सेकंड में खोज लेते हैं, तो यकीनन आपकी नजरें काफी तेज हैं। तो बिना किसी की मदद लिए तस्वीर को गौर से देखिए और पेंटब्रश को खोजकर दिखाइए।

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ट्रेंडिंग ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर हमारी आंखों और दिमाग के बीच ऐसा भ्रम पैदा करती हैं कि सामने मौजूद चीज को पहचानना मुश्किल हो जाता है। कई बार तस्वीर को देखने के बावजूद हम उसमें छिपी चीजों को समझ नहीं पाते और कन्फ्यूज हो जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका एक कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क पहले से देखी और पहचानी गई चीजों के आधार पर सामने की तस्वीर को समझने की कोशिश करता है। इसी वजह से हमारी आंखें कई बार वही चीजें देखने लगती हैं, जिनसे हमारा दिमाग पहले से परिचित होता है।



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ऑप्टिकल इल्यूजन जीके क्विज - फोटो : Adobe Stock

इस तस्वीर में छिपे पेंटब्रश को ढूंढना लोगों के लिए आसान साबित नहीं हो रहा है। तस्वीर को काफी देर तक गौर से देखने के बावजूद कई लोग पेंटब्रश को खोजने में नाकाम रहे। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि तस्वीर में कोई पेंटब्रश है ही नहीं। अब आपकी बारी है। तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपनी तेज नजरों का इस्तेमाल करते हुए छिपे हुए पेंटब्रश को खोजने की कोशिश कीजिए। देखते हैं, आप इसे कितनी जल्दी ढूंढ पाते हैं। अगर आपने बिना किसी मदद के पेंटब्रश को खोज लिया, तो यह आपकी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन स्किल का संकेत होगा।

 
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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में छिपा पेंटब्रश - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली ऐसी तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन यानी चीजों को ध्यान से देखने की क्षमता को भी चैलेंज देती है। इस तस्वीर में छिपे पेंटब्रश को खोजने में ज्यादातर लोग नाकाम रहे हैं। अगर आप भी काफी कोशिश के बाद पेंटब्रश को नहीं ढूंढ पाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तस्वीर में लाल घेरे के अंदर आपको पेंटब्रश साफ दिखाई देगा। इसे खोज पाना आसान नहीं था, क्योंकि पेंटब्रश तस्वीर में इस तरह छिपा हुआ था कि पहली नजर में उस पर ध्यान जाना मुश्किल है। अगर आपने इसे खुद खोज लिया, तो आपकी नजरों की बारीकी वाकई काबिल-ए-तारीफ है।



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