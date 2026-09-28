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भाभी ने लाल साड़ी में ढाया कहर, हरियाणवी गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके, खूबसूरत अंदाज ने जीता लोगों का दिल

Mon, 28 Sep 2026 07:18 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 28 Sep 2026 07:18 PM IST
सार

लाल साड़ी में भाभी का शानदार डांस और खूबसूरत अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। उन्होंने हरियाणवी गाने पायल कंगन भी मंगवाऊं पर शानदार डांस किया है। उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

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wearing a red saree the sister in law Dance on haryanvi song moves won the people hearts
भाभी ने लाल साड़ी में ढाया कहर, हरियाणवी गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके - फोटो : instagram

विस्तार
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लाल साड़ी में भाभी का शानदार डांस और खूबसूरत अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। भाभी की अदाओं आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन ने डांस को खास बना दिया है। डांस देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। भाभी ने लाल रंग की साड़ी पहनकर डांस किया है। 

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सोश मीडिया पर भाभी का डांस वीडियो तहलका मचा रहा है। इसमें उन्होंने हरियाणवी गाने पर अपने डांसकर लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। लाल साड़ी में वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। उनके अंदाज और एक्सप्रेशन की हर कोई तारीफ कर रहा है। 
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भाभी का गाने के हर बोल पर स्टेप-टू-स्टेप तालमेल एकदम परफेक्ट है। जैसे-जैसे गाने की बीट्स तेज होती हैं, उसके भाभी के मूव्स और भी ज्यादा आकर्षित होते जाते हैं। भाभी की ऊर्जा और आत्मविश्वास ने लोगों को आकर्षित कर रहा है। भाभी ने हरियाणवी गाने पायल कंगन भी मंगवाऊं पर डांस किया है। यह गाना काफी लोकप्रिय है। 
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वीडियो में भाभी के नजाकत भरे अंदाज ने डांस को और भी शानदार दिया है। डांस स्टेप्स के साथ-साथ उसके एक्सप्रेशन लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। भाभी ने जिस खूबसूरती और आत्मविश्वास के डांस किया है, उसे देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

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भाभी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और बाल खुले रखे हैं, जिससे वह और खूबसूरत लग रही है। उन्होंने कान में बड़े-बड़े झुमके पहन रखे हैं, जो उन पर काफी अच्छे लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाभी जी किसी हिरोइन से कम नहीं लग रही हैं। लोग उनके डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 

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