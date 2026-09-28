सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।
इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें मछली कहां पर छिपी है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में मछली कहां पर है। अब देखना है कि क्या आप मछली को खोज पाते हैं?
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जानवर और इंसानों के बीच छिपी है मछली, जीनियस हैं तो 11 सेकेंड में खोजकर दिखाइए
- फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में मछली कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। मछली को खोजने के लिए 11 सेकेंड का समय दिया गया है।
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जानवर और इंसानों के बीच छिपी है मछली, जीनियस हैं तो 11 सेकेंड में खोजकर दिखाइए
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वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में बगीचा नजर आ रहा है, जिसमें बिल्ली, पक्षी, कुत्ते और अन्य जानवर दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ आदमी भी खड़े हैं। इन सभी के बीच मछली छिपी है। तस्वीर में मछली को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा।
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जानवर और इंसानों के बीच छिपी है मछली, जीनियस हैं तो 11 सेकेंड में खोजकर दिखाइए
- फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।
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जानवर और इंसानों के बीच छिपी है मछली, जीनियस हैं तो 11 सेकेंड में खोजकर दिखाइए
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यह वायरल तस्वीर देखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसमें छिपे मछली को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप मछली को खोज सकते हैं। अगर आप मछली को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिरी तस्वीर में लाल घेरे के अंदर मछली को देख सकते हैं।