1 of 5 जानवर और इंसानों के बीच छिपी है मछली, जीनियस हैं तो 11 सेकेंड में खोजकर दिखाइए - फोटो : Adobe Stock







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सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।



इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें मछली कहां पर छिपी है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में मछली कहां पर है। अब देखना है कि क्या आप मछली को खोज पाते हैं?



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ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में मछली कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। मछली को खोजने के लिए 11 सेकेंड का समय दिया गया है।



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