नेपाल में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो हुआ वायरल, ताश के पत्तों की तरह ढहा पहाड़, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे
नेपाल में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ताश की पत्तों की तरह ढह गया है। इसके कारण कालीगंडकी नदी की मुख्य धारा अवरुद्ध हो गई है। सोशल मीडिया हादसे का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है।
विस्तार
नेपाल में अगस्त के महीने में विनाशकारी बाढ़ ने तबाही थी। अब एक बार फिर देश में बारिश और बाढ़ से कई लोगों की मौत हुई है। सोशल मीडिया पर नेपाल का एक डरावना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिरता दिखाई दे रहा है।
इस भूस्खलन की वजह से देश की नदी प्रसिद्ध कालीगंडकी नदी का बहाव रुक गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नदी ने अपने पुराने बहाव क्षेत्र की तरफ कटा शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस भयानक घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
इसमें देख सकता हैं कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। इसके कारण बेनी-जोमसोम सड़कखंड के कई स्थानों पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
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कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर
किसी यात्री ने अपने कैमरे में इस मंजर को कैद कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने बताया कि इस भूस्खलन की वजह से कालीगंडकी नदी की मुख्य धारा अवरुद्ध हो गई। इसके कारण नदी अपने पुराने बहाव क्षेत्र की तरफ मुड़कर किनारों का तेजी से कटान करने लगी है।
नेपाल के मुस्तांग जिले में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से हालात बिगड़ गए। कई जगह पहाड़ खिसके और काली गंडकी नदी उफान पर आ गई जिससे सड़कें भी प्रभावित हुईं। pic.twitter.com/kjERnwb00F— Anjali Kumari (@AnjaliKumari009) September 28, 2026
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नदी की कटान की वजह से तटीय इलाकों में दहशत फैल गई है। हालांकि, अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।
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नेपाल में पहले से ही भारी बारिश, बाढ़ और भीषण भूस्खलन से लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा है। बीते दिनों काठमांडू घाटी समेत देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इसमें सैकड़ों मकान, पुल और सड़कें बह गईं। प्राकृतिक आपदा की वजह से नेपाल में भारी नुकसान हुआ है।