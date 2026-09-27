नई नवेली दुल्हन के डांस ने नम कर दीं सबकी आंखें, दिल छू लेगा वायरल वीडियो

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वायरल वीडियो:

वीडियो में आप देख सकते हैं, भारी-भरकम पिंक कलर के लहंगे और गहनों से सजी एक दुल्हन बॉलीवुड फिल्म 'धड़क' के सुपरहिट गाने 'जो मेरी मंजिलों को जाती है' पर एंट्री डांस करती नजर आ रही है। दुल्हन के एक्सप्रेशन और डांस ने वहां मौजूद लोगों की आंखों को नम कर दिया। यहां तक की दुल्हन का डांस देख दूल्हे की आंखें भी भर आईं।दुल्हन एंट्री डांस के वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जो अब वायरल हो गया है। वीडियो को अभी तक 2 करोड़ 95 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि कई लाखों लोगों ने इसे लाइक भी किया है। वीडियो को लोग जमकर शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स लड़की के डांस स्टेप्स, एक्सप्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं।शादी के दौरान दूल्हा-दुल्हन के बीच प्यार, खुशी और भावनात्मक जुड़ाव देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक और खुश हो जाते हैं। ऐसे खूबसूरत पलों को देखकर लोगों को यह महसूस होता है कि दोनों का रिश्ता बेहद खास है। इसी भावना को व्यक्त करने के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि 'जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है।'