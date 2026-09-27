वीडियो: लड़की ने साड़ी पहनकर बेबी डॉल मैं सोने दी पर किया ऐसा शानदार डांस, लोग बोले- सनी लियोनी फेल

सोशल मीडिया पर आए दिन डांस के वीडियो देखने को मिलते हैं। अब इन दिनों एक लड़की का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। उसने बेबी डॉल मैं सोने दी गाने पर बेहद खूबसूरत डांस किया है। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि लड़की ने साड़ी पहनकर डांस किया है। लड़की के डांस की हर कोई तारीफ कर रहा है।

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वीडियो में लड़की को नजाकत भरे अंदाज ने डांस को और भी शानदार दिया है। डांस स्टेप्स के साथ-साथ उसके एक्सप्रेशन लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। लड़की ने जिस खूबसूरती और आत्मविश्वास के डांस किया है, उसे देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।लड़की ने किसी पार्क या खेत में पूरे उत्साह के साथ डांस कर रही है। कभी चेहरे पर प्यारी मुस्कान तो कभी गाने के हिसाब से शानदार एक्सप्रेशन दे रही है। वीडियो ने हर किसी के दिल को जीत लिया लिया है। डांस को हर कोई पसंद कर रहा है।नीली साड़ी, सफेद ब्लाउज और खूले बालों के साथ इतना प्यादा डांस किया है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि लड़की ने सनी लियोनी से खूबसूरत डांस की है। लड़की के डांस की हर कोई तारीफ कर रहा है।