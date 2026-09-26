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वायरल वीडियो: खेतों के बीच लड़की का देसी डांस वायरल, पवन सिंह के रंगबाज राजा गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके

Sat, 26 Sep 2026 02:32 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sat, 26 Sep 2026 02:32 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर खेतों में डांस करती एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह साड़ी पहनकर पवन सिंह के 'रंगबाज राजा' गाने पर शानदार डांस करती नजर आ रही है।

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Girl dances in saree pawan singh rangbaaz raja song in village fields video viral news in hindi
पवन सिंह के गाने पर शानदार ठुमके लगाती लड़की - फोटो : @nansi9810

विस्तार
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पवन सिंह के गाने पर डांस करती लड़की का वायरल वीडियो: गांव की जिंदगी में दिखावे और बनावटीपन से ज्यादा सादगी और अपनापन देखने को मिलता है। खेत-खलिहान के बीच छोटी-छोटी खुशियां और मस्ती अक्सर लोगों का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की खेतों के बीच साड़ी पहनकर भोजपुरी गायक पवन सिंह के ‘रंगबाज राजा’ गाने पर शानदार डांस करती नजर आ रही है। 

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सोशल मीडिया वायरल वीडियो
वायरल हो रहे वीडियो में चारों तरफ हरियाली से घिरे खेत और खुले आसमान के नीचे एक लड़की नजर आ रही है। जैसे ही पवन सिंह का ‘रंगबाज राजा’ गाना बजता है, लड़की अपने डांस स्टेप्स शुरू कर देती है। गाने की धुन के साथ वह पूरे जोश और उत्साह में थिरकती नजर आती है। उसका देसी अंदाज और खेतों के बीच किया गया डांस वीडियो को खास बना रहा है।
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बता दें कि, डांस के दौरान लड़की ने साड़ी पहन रखी है, जिसमें उसका देसी लुक वीडियो को और खास बना रहा है। वह गाने की धुन के मुताबिक डांस स्टेप्स करती नजर आती है और बीच-बीच में अपने शानदार एक्सप्रेशन से भी ध्यान खींचती है। उसके डांस में किसी तरह की बनावटी चमक या दिखावा नजर नहीं आता। गांव का माहौल, चारों तरफ फैली खेतों की हरियाली और साड़ी में लड़की का डांस मिलकर वीडियो को पूरी तरह देसी रंग दे रहा है। 

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यहां देखें वीडियो-

 

 

 

 

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लाखों व्यूज के साथ वीडियो ने मचाई धूम

पवन सिंह के ‘रंगबाज राजा’ गाने पर डांस करती लड़की के इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जो अब वायरल हो गया है। वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि एक लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। वीडियो को लोग जमकर शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स लड़की के डांस स्टेप्स, एक्सप्रेशन और देसी अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।




देसी अंदाज और भोजपुरी धुन ने जीता लोगों का दिल
कुछ वीडियो अपनी सादगी और देसी अंदाज की वजह से बाकी वीडियो से अलग नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। गांव के खेत, साड़ी में लड़की का डांस और भोजपुरी गाने की धुन ने मिलकर ऐसा देसी माहौल बना दिया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। 


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