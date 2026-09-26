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हाथियों की एकजुटता देख हैरान हुए लोग, नन्हे हाथी को बचाने के लिए बनाई ह्यूमन चेन का वीडियो हुआ वायरल

Sat, 26 Sep 2026 05:07 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sat, 26 Sep 2026 05:07 PM IST
सार

वायरल वीडियोः  सोशल मीडिया पर हाथियों के एक झुंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें झरने के पास एक नन्हे हाथी को मुश्किल में फंसा देखकर वो पूरा झुंड एकजुट हो जाता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है।

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Elephants herd forms human chain to save baby elephant viral video news in hindi
नन्हे हाथी को बचाने के लिए झुंड ने बनाई इंसानी चेन - फोटो : @Jeenat__

विस्तार
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ह्यूमन चेन बने हाथियों के झुंड का वायरल वीडियो: जब कोई अपना मुसीबत में फंसता है, तो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना इंसानों की फितरत मानी जाती है। लेकिन जानवर भी अपनों के लिए उतनी ही संवेदनशीलता और एकजुटता दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हाथियों के झुंड का यह वीडियो इसका उदाहरण है। जिसमें झरने के पास एक नन्हे हाथी को मुश्किल में फंसा देखकर वो पूरा झुंड एकजुट हो जाता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है।

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सोशल मीडिया वायरल वीडियो
वायरल वीडियो में हाथियों का एक झुंड पानी के बीच चट्टानों के पास नजर आता है। इसी दौरान एक नन्हा हाथी झरने के किनारे नीचे की ओर फंसा दिखाई देता है। तेज पानी के बहाव और आसपास मौजूद चट्टानों की वजह से उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल नजर आता है। नन्हे हाथी को मुश्किल में देख झुंड के बाकी हाथी तुरंत उसकी मदद के लिए एकजुट हो जाते हैं। वीडियो में हाथी एक-दूसरे की पूंछ और सूंड पकड़कर ह्यूमन चेन की तरह नन्हे हाथी तक पहुंचने और उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं।
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हाथियों ने दिखाई एकजुटता

ह्यूमन चेन बने हाथियों के झुंड के इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है- हाथियों के झुंड ने मिलकर एकजुट होकर झरने में फंसे नन्हे हाथी को बचाने के लिए इंसानी ज़ंजीर जैसी कतार बना ली। वीडियो को अबतक कई हजारों लोग देख चुके हैं।




वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
नन्हे हाथी को बचाने के लिए हाथियों के झुंड का वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- मुसीबत में अपनों का साथ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे शख्स ने लिखा-  इंसानों को भी इनसे एकजुट रहना सीखना चाहिए। 


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