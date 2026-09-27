ऑप्टिकल इल्यूजन: मैराथन में दौड़ रहे लोगों के बीच रखा है सेब, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोज दिखाएं

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।
इस तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें सेब खोजना है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में सेब कहां पर रखा है। अब देखना है कि क्या आप सेब को खोज पाते हैं? तस्वीर में दिखा रहे हैं कि कुछ मैराथन में दौड़ रहे हैं, जिनके बीच सेब रखा है।
2 of 5
मैराथन में दौड़ रहे लोगों के बीच रखा है सेब, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोज दिखाएं
- फोटो : Adobe Stock
सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में सेब कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। सेब को खोजने के लिए 20 सेकेंड का समय दिया गया है।
3 of 5
मैराथन में दौड़ रहे लोगों के बीच रखा है सेब, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोज दिखाएं
- फोटो : Adobe Stock
तस्वीर में सेब को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा। सेब को खोजने में लोगों का दिमाग घूम गया है। अगर इस तस्वीर को बाज की नजर से देखते हैं तो आसानी से छिपे सेब को खोज पाएंगे।
नई नवेली दुल्हन के डांस ने नम कर दीं सबकी आंखें, दिल छू लेगा वायरल वीडियो
4 of 5
मैराथन में दौड़ रहे लोगों के बीच रखा है सेब, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोज दिखाएं
- फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।
वीडियो: लड़की ने साड़ी पहनकर बेबी डॉल मैं सोने दी पर किया ऐसा शानदार डांस, लोग बोले- सनी लियोनी फेल
5 of 5
मैराथन में दौड़ रहे लोगों के बीच रखा है सेब, जीनियस हैं तो 20 सेकेंड में खोज दिखाएं
- फोटो : Adobe Stock
यह वायरल तस्वीर देखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसमें छिपे सेब को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप सेब को खोज सकते हैं। अगर आप सेब को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में पीले घेरे के अंदर सेब को देख सकते हैं।