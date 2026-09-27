कोहली का विराट कीर्तिमान: वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़े सर्वाधिक शतक, लिस्ट ए क्रिकेट में बनाया कौन सा रिकॉर्ड?

1 of 4 विराट कोहली - फोटो : PTI







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भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को वेस्टइंडीज के विरुद्ध वनडे सीरीज के पहले मैच में नाबाद शतकीय पारी खेली। कोहली ने 88 गेंदों में नौ छक्कों और 10 चौकों के साथ नाबाद 139 रन बनाए। इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। कोहली ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बड़ी साझेदारी निभाई जिससे भारत ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

2 of 4 विराट कोहली - फोटो : PTI

सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर पहुंचे कोहली

विराट कोहली लिस्ट-ए क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर पहुंच गए हैं। कोहली ने 338 पारियों में 60 शतक लगाए हैं, जबकि तेंदुलकर ने 538 पारियों में इतने ही शतक अपने लिस्ट-ए क्रिकेट करियर में जड़े थे। इस मामले में ग्राहम गूच (44) और ग्रीम हिक (40) क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे पुरुष बल्लेबाज बन गए। दाएं हाथ के बल्लेबाज को अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने के बाद यह आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ 315 पारियों की जरूरत पड़ी। तेंदुलकर ने अपनी 350वीं पारी में 15,000 रनों का आंकड़ा पार किया था। इसके साथ ही कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।

3 of 4 विराट कोहली - फोटो : ANI

एक वनडे में कोहली के सर्वाधिक छक्के

विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा जीत में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली के नाम पर 112 बार यह उपलब्धि है, जबकि सचिन तेंदुलकर (127) और महेंद्र सिंह धोनी (116) इस मामले में उनसे ऊपर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले के दौरान कोहली ने अल्जारी जोसेफ के विरुद्ध 53 रन कूटे। कोहली ने वनडे मैच के दौरान ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ सर्वाधिक 54 रन कूटे हैं। यह कारनामा उन्होंने साल 2016 में किया था। इस मैच के दौरान कोहली ने नौ छक्के लगाए। ऐसा पहली बार था, जब उन्होंने वनडे मैच के दौरान इतने छक्के जड़े। इससे पहले कोहली श्रीलंका के विरुद्ध इसी मैदान पर साल 2023 में 8 छक्के लगा चुके थे।



विराट कोहली ने महज 74 गेंदों में वनडे करियर का अपना तीसरा सबसे तेज शतक लगाया। कोहली साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर और नागपुर में 52 और 61 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक वनडे शतकों के मामले में भी विराट कोहली शीर्ष पर मौजूद हैं। कोहली ने वेस्टइंडीज के अलावा, श्रीलंका के खिलाफ भी 10-10 वनडे शतक लगाए हैं। इस मामले में सचिन तेंदुलकर (9 शतक बनाम ऑस्ट्रेलिया) और रोहित शर्मा (9 शतक बनाम ऑस्ट्रेलिया) उनसे पीछे हैं।

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