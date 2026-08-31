बिहार: शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को झटका, 32,388 पदों पर आवेदन प्रक्रिया स्थगित

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आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ आवश्यक प्रक्रियात्मक बदलावों के चलते इसे टाला गया है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन की नई तारीखों के लिए आयोग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी।बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी सूचना के बाद टीआरई-4.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को फिलहाल इंतजार करना होगा। विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होनी प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग ने इसे स्थगित कर दिया है।इस भर्ती अभियान के जरिए बिहार शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाना है। आयोग के अनुसार कुल 32,386 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।आयोग ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने के पीछे आवश्यक प्रक्रियात्मक बदलाव को कारण बताया है। हालांकि, आयोग की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब नई अधिसूचना का इंतजार करना होगा।बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन आवेदन की नई तारीखों के लिए आयोग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। नई तारीख सामने आने के बाद ही अभ्यर्थी टीआरई-4.0 के लिए आवेदन कर सकेंगे।