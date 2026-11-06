दिवाली पर घर लाने वाले हैं कार?: दस लाख से प्रीमियम बजट तक, इन पांच गाड़ियों पर डाल सकते हैं नजर; देखें लिस्ट

अगर आप दिवाली पर नई कार लेने की तैयारी में है, तो अंतिम निर्णय लेने से पहले एक बार इन विकल्पों पर भी नजर डाल सकते हैं। यह आपके लिए एक मजबूत और शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं। साथ ही इस समय अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से कई गाड़ियों के विकल्प चर्चा में हैं। किसी को कम कीमत में पेट्रोल और सीएनजी कार चाहिए, तो कोई दमदार एसयूवी या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहता है। वहीं, प्रीमियम कार पसंद करने वालों के लिए भी विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पांच ऐसी गाड़ियों के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिवाली कार खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।