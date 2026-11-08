यांगवांग अल्टियर: पांच मिनट में 70% होगी चार्ज, BYD ने पेश की 1,000 किमी से ज्यादा रेंज वाली ईवी; जानें खासियत

लग्जरी कारों की दुनिया में अब बीवाईडी भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। कंपनी के अल्ट्रा-लक्जरी ब्रांड यांगवांग ने अबू धाबी में अपनी नई इलेक्ट्रिक लिमोजीन अल्टियर से पर्दा उठाया है। यह चार सीटों वाली लग्जरी कार है, जिसका व्हीलबेस स्टैंडर्ड रॉल्स-रॉयस घोस्ट से 205 मिमी और घोस्ट एक्सटेंडेड से भी 35 मिमी ज्यादा लंबा है। इसमें पीछे बैठने वालों के लिए खास सुविधाएं दी गई हैं। कंपनी ने इसकी रेंज एक हजार किमी से ज्यादा होने का दावा किया है। इसकी फ्लैश चार्जिंग तकनीक भी खास है, जिसके जरिए बैटरी को 10 से 70 फीसदी तक चार्ज करने में करीब पांच मिनट लगते हैं।

विज्ञापन