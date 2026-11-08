एलन मस्क की साइबरट्रक में बार-बार मिली खामियां: 11 बार आई रिकॉल की नौबत, आखिर क्या थीं बड़ी दिक्कतें?

टेस्ला की इलेक्ट्रिक पिकअप साइबरट्रक को लेकर कई बार तकनीकी खामियां सामने आ चुकी हैं। गाड़ी की बिक्री शुरू होने के बाद कंपनी को अलग-अलग समस्याओं के चलते इसे कई बार रिकॉल करना पड़ा। एनएचटीएसए के मुताबिक, टेस्ला ने साइबरट्रक के लिए अब तक 11 रिकॉल जारी किए हैं। इनमें कुछ कमियां ऐसी थीं, जिन्हें ठीक करने के लिए गाड़ियों को सर्विस सेंटर बुलाना पड़ा, जबकि कुछ को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दूर किया गया।

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