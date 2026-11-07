दिवाली पर पटाखों से कार-बाइक को हो सकता है नुकसान: गाड़ी को कैसे रखें सुरक्षित? जानें पांच सबसे आसान उपाय

दिवाली पर घरों में सजावट और पटाखों की धूम रहती है। लोग त्योहार का आनंद लेते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आतिशबाजी के बीच सड़क या घर के बाहर खड़ी कार और बाइक की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। पटाखों की चिंगारी से गाड़ी का पेंट खराब होने से लेकर आग लगने तक का खतरा रहता है। ऐसे में त्योहार की खुशियों के बीच अपने वाहन की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप अपनी कार या बाइक को पटाखों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। जानिए कैसे...

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