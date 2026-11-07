दिवाली पर पटाखों से कार-बाइक को हो सकता है नुकसान: गाड़ी को कैसे रखें सुरक्षित? जानें पांच सबसे आसान उपाय
- वाहन को सुरक्षित जगह पर पार्क करें।
- मोटे या गीले कवर का इस्तेमाल करें।
- ज्वलनशील चीजें वाहन के पास न रखें।
- प्लास्टिक और पॉलिथीन से गाड़ी न ढकें।
विस्तार
दिवाली पर घरों में सजावट और पटाखों की धूम रहती है। लोग त्योहार का आनंद लेते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आतिशबाजी के बीच सड़क या घर के बाहर खड़ी कार और बाइक की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। पटाखों की चिंगारी से गाड़ी का पेंट खराब होने से लेकर आग लगने तक का खतरा रहता है। ऐसे में त्योहार की खुशियों के बीच अपने वाहन की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप अपनी कार या बाइक को पटाखों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। जानिए कैसे...
1. वाहन को सुरक्षित जगह पर पार्क करें
- आज यानी की दिवाली के दिन कार या बाइक कहां पार्क कर रहे हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। कोशिश करें कि वाहन घर के अंदर, गैरेज या गेस्ट हाउस जैसी सुरक्षित जगह पर खड़ा हो। इससे पटाखों की चिंगारी और आतिशबाजी के सीधे संपर्क में आने का खतरा कम रहेगा।
- अगर आपके पास गैरेज की सुविधा नहीं है, तो सड़क किनारे ऐसी जगह चुनें, जहां आसपास पटाखे फोड़ने की संभावना कम हो। खुले और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन खड़ा करने से बचें।
2. मोटे कवर या गीले कंबल से ढकें गाड़ी
- वाहन को पटाखों की चिंगारी से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का कार या बाइक कवर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे धूल-मिट्टी के साथ आग के छोटे टुकड़ों और पटाखों की चिंगारी से भी कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है।
- अतिरिक्त सावधानी के लिए गीली बोरी या गीले कंबल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गीले कपड़े आग फैलने की आशंका को कम करने में मदद करते हैं। इससे वाहन की पेंटिंग और प्लास्टिक पार्ट्स को भी सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि, कवर को वाहन के गर्म हिस्सों या एग्जॉस्ट के संपर्क में न आने दें।
3. पटाखों से कम से कम पांच से दस मीटर दूरी रखें
- कार या बाइक के आसपास पटाखे जलाना या उन्हें रखना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए वाहन और पटाखों के बीच कम से कम पांच से दस मीटर की दूरी बनाए रखें। कोशिश करें कि गाड़ी घर के किसी छायादार या कोने वाले हिस्से में खड़ी हो, जहां आतिशबाजी की चिंगारी सीधे न पहुंच सके।
- इसके अलावा, वाहन के आसपास धुआं करने वाले पटाखे या फटाके रखने से भी बचें। थोड़ी सी दूरी आग और चिंगारी से होने वाले नुकसान का खतरा कम कर सकती है।
4. फायर एक्सटिंगुइशर या पानी की बाल्टी रखें पास
- दिवाली के दौरान अक्सर अचानक आग लगने जैसी घटनाएं सुनाई देती हैं। ऐसे में घर के पास छोटा फायर एक्सटिंगुइशर या पानी से भरी बाल्टी तैयार रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी सतर्कता जरूरी होती है।
- साथ ही, कार या बाइक के आसपास पेट्रोल, डीजल या दूसरी ज्वलनशील चीजें न रखें। अगर वाहन में आग लग जाए, तो खुद जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाएं और जरूरत पड़ने पर दमकल विभाग को सूचना दें।
5. पार्किंग के आसपास लोगों को करें सतर्क
- अगर आप गेस्ट हाउस या किसी सार्वजनिक जगह पर अपनी कार या बाइक पार्क कर रहे हैं, तो आसपास मौजूद लोगों को बता दें कि वहां वाहन खड़ा है। इससे लोग वाहन के बिल्कुल पास पटाखे फोड़ने से बच सकते हैं।
- दिवाली के दौरान कुछ लोग जानबूझकर भी वाहनों के आसपास पटाखे जला सकते हैं। इसलिए पार्किंग की जगह चुनते समय सतर्क रहें और कोशिश करें कि वाहन ऐसी जगह खड़ा हो, जहां उसकी सुरक्षा बनी रहे।
किन सावधानियों को भी न करें नजरअंदाज?
- पटाखों से निकलने वाली तेज आवाज और चिंगारियों का असर वाहन के कुछ इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, स्क्रीन और बैटरी की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।
- इसके अलावा, वाहन को ढकने के लिए प्लास्टिक या पॉलिथीन की अतिरिक्त परतों का इस्तेमाल न करें। ये चीजें आसानी से आग पकड़ सकती हैं और नुकसान बढ़ा सकती हैं।
दिवाली पर वाहन की सुरक्षा के लिए याद रखें ये तीन बातें
- कवर का इस्तेमाल: गाड़ी को मोटे कवर या गीली बोरी-कंबल से ढकें।
- दूरी बनाए रखें: पटाखों और वाहन के बीच 5–10 मीटर का फासला रखें।
- आग से बचाव: पास में फायर एक्सटिंगुइशर या पानी की बाल्टी रखें।