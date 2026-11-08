डुकाटी डेजर्टएक्स V2: 890cc इंजन के साथ नई एडवेंचर बाइक की बुकिंग शुरू, कितनी है संभावित कीमत? जानें फीचर्स

अगर आप भी एक एडवेंचर बाइक खरीदना का प्लान कर रहे हैं, तो एक बढ़िया विकल्प आपके लिए तैयार है। डुकाटी ने डेजर्टएक्स वी2 की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। नई बाइक को EICMA 2026 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। अब भारतीय ग्राहक भी इसे बुक कर सकते हैं। इस बार डेजर्टएक्स में सिर्फ इंजन ही नहीं, बल्कि फ्रेम और सस्पेंशन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नया 890cc वी2 इंजन मिलेगा, जो 110.3 hp की पावर और 92 Nm का टॉर्क देगा। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग की तारीख और आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है।

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