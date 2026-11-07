काम की बात: दिवाली पर पटाखों से गाड़ी को हुआ नुकसान, तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? जानें प्रक्रिया और नियम

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क्या पटाखों से हुए नुकसान पर मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी कार या बाइक के लिए कौन-सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। हर तरह की पॉलिसी में अपने वाहन को हुए नुकसान का कवर नहीं मिलता। इसमें से कुछ के बारे में नीचे बताया गया है... विज्ञापन



कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस: अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यानी पैकेज पॉलिसी है, तो पटाखों से वाहन को हुए नुकसान पर क्लेम मिल सकता है। इसमें आमतौर पर आग, विस्फोट और दूसरे बाहरी वजहों से गाड़ी को हुए नुकसान के लिए ओन डैमेज कवर शामिल होता है। हालांकि, क्लेम मिलेगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला पॉलिसी की शर्तों और सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर होगा। विज्ञापन विज्ञापन



थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस: अगर आपने केवल थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कराया है, तो अपनी कार या बाइक को हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी। यह पॉलिसी दूसरे व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी कवर करती है। अपने वाहन की मरम्मत का खर्च पाने के लिए ओन डैमेज कवर होना जरूरी है।



पटाखों से गाड़ी को किस तरह के नुकसान पर कर सकते हैं क्लेम? आतिशबाजी के दौरान गाड़ी को कई तरह से नुकसान पहुंच सकता है। अगर पटाखों की चिंगारी से कार या बाइक का पेंट जल जाता है, तो पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक क्लेम किया जा सकता है। इसी तरह पटाखों से आग लगने पर वाहन की बॉडी या दूसरे हिस्से खराब होने और रॉकेट या अन्य आतिशबाजी से शीशे और लाइट टूटने की स्थिति में भी क्लेम मिल सकता है।

वहीं, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी गाड़ी पर पटाखा फेंकता है और इससे वाहन को नुकसान होता है, तो यह मैलिसियस एक्टिविटी के अंदर आता है, जिसके लिए घटना से जुड़े सबूत सुरक्षित रखना जरूरी होता है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी कार या बाइक के लिए कौन-सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। हर तरह की पॉलिसी में अपने वाहन को हुए नुकसान का कवर नहीं मिलता। इसमें से कुछ के बारे में नीचे बताया गया है...अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यानी पैकेज पॉलिसी है, तो पटाखों से वाहन को हुए नुकसान पर क्लेम मिल सकता है। इसमें आमतौर पर आग, विस्फोट और दूसरे बाहरी वजहों से गाड़ी को हुए नुकसान के लिए ओन डैमेज कवर शामिल होता है। हालांकि, क्लेम मिलेगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला पॉलिसी की शर्तों और सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर होगा।: अगर आपने केवल थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कराया है, तो अपनी कार या बाइक को हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी। यह पॉलिसी दूसरे व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी कवर करती है। अपने वाहन की मरम्मत का खर्च पाने के लिए ओन डैमेज कवर होना जरूरी है।

दिवाली के मौके पर पटाखों और आतिशबाजी का शोर होता है, लेकिन कई बार आतिशबाजी सड़क किनारे खड़ी कारों और बाइक्स के लिए मुसीबत बन जाती है। पटाखों की चिंगारी से गाड़ी का पेंट जल सकता है, रॉकेट गिरने से शीशा टूट सकता है या चिंगारी से पटाखों से वाहन के दूसरे हिस्से भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में गाड़ी की मरम्मत पर अच्छा-खासा खर्च आ सकता है, लेकिन क्या ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस मिलेगा? आइए जानते हैं इसे लेकर क्या नियम हैं...