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अगस्त में वाहनों की बिक्री में जोरदार बढ़त का अनुमान: महंगे ईंधन-वाहनों के बावजूद कई श्रेणी में मजबूत मांग
भारत का ऑटोमोबाइल बाजार अगस्त में मजबूत वृद्धि दर्ज कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईंधन और वाहनों की ऊंची कीमतों के बावजूद पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और टू-व्हीलर सहित अधिकांश प्रमुख सेगमेंट में थोक बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में खुदरा मांग मजबूत रहने, जीएसटी दरों में कटौती और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पिछले साल के कम बेस का बिक्री वृद्धि को समर्थन मिलने की संभावना है। हालांकि, ट्रैक्टर सेगमेंट की वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रह सकती है।
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Tata Nexon CAMO Edition
- फोटो : Tata Motors
पैसेंजर व्हीकल बिक्री में कितनी बढ़ोतरी का अनुमान है?
आनंद राठी के अनुसार, अगस्त में पैसेंजर व्हीकल की थोक बिक्री में सालाना आधार पर करीब 35% की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि को मजबूत रिटेल बिक्री और इन्वेंट्री बढ़ाने से समर्थन मिलने का अनुमान है।
विभिन्न कंपनियों की बिक्री में अनुमानित वृद्धि कुछ इस तरह रह सकती है-
टाटा मोटर्स: 49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे आगे रहने का अनुमान है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा: लो-बेस के सहारे 45 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज कर सकती है।
मारुति सुजुकी: बिक्री में 43 प्रतिशत का इजाफा होने की उम्मीद है।
ह्यूंदै इंडिया: 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ चौथे स्थान पर रह सकती है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगस्त के दौरान कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट में महीने-दर-महीने बढ़ोतरी देखी गई।
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Commercial Vehicles
- फोटो : ASHOK LEYLAND
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की रफ्तार कैसी रह सकती है?
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगस्त के दौरान बिक्री में 20%रेंज की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी कटौती के बाद छोटे ट्रांसपोर्टरों की ओर से रिप्लेसमेंट डिमांड, माल ढुलाई की बढ़ती मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में तेजी इस सेगमेंट को समर्थन दे सकती है।
कंपनियों की अनुमानित बिक्री वृद्धि इस तरह हो सकती है-
अशोक लेलैंड: करीब 31%
टाटा मोटर्स: करीब 25%
महिंद्रा एंड महिंद्रा: करीब 22%
EIM-VECV: करीब 20%
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TVS Apache RTX Adventure Tourer Bike
- फोटो : TVS Motor
टू-व्हीलर बिक्री में कितनी ग्रोथ की उम्मीद है?
टू-व्हीलर सेगमेंट में अगस्त के दौरान सालाना आधार पर करीब 15% की वृद्धि का अनुमान है। यह वृद्धि पिछले साल के ऊंचे बेस के बावजूद मजबूत रिटेल बिक्री के कारण संभव मानी जा रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख टू-व्हीलर कंपनियों में-
TVS मोटर: करीब 25% की सबसे अधिक वृद्धि
हीरो मोटोकॉर्प: करीब 11% वृद्धि
रॉयल एनफील्ड: करीब 9% वृद्धि
बजाज ऑटो: करीब 3% वृद्धि
इसके अलावा, सूचीबद्ध OEM कंपनियों के टू-व्हीलर निर्यात में भी करीब 33% की दोहरे अंकों वाली वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
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Tractor
- फोटो : AdobeStock
मजबूत डिमांड के बावजूद ट्रैक्टर बिक्री क्यों रह सकती है कमजोर?
अन्य ऑटोमोबाइल सेगमेंट के मुकाबले ट्रैक्टर बिक्री की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में ट्रैक्टर बिक्री में सालाना आधार पर केवल करीब 4% की वृद्धि का अनुमान है।
इसकी प्रमुख वजह पिछले साल का ऊंचा बेस और कमजोर मानसून बताया गया है। कंपनियों के स्तर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री में करीब 6% वृद्धि का अनुमान है, जबकि एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बिक्री में करीब 1% की मामूली गिरावट आ सकती है।
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