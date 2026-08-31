भारत का ऑटोमोबाइल बाजार अगस्त में मजबूत वृद्धि दर्ज कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईंधन और वाहनों की ऊंची कीमतों के बावजूद पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और टू-व्हीलर सहित अधिकांश प्रमुख सेगमेंट में थोक बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।





रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में खुदरा मांग मजबूत रहने, जीएसटी दरों में कटौती और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पिछले साल के कम बेस का बिक्री वृद्धि को समर्थन मिलने की संभावना है। हालांकि, ट्रैक्टर सेगमेंट की वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रह सकती है।