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ह्यूंदै ला रही है नई किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी: टाटा पंच ईवी से होगा मुकाबला, जानें भारत में कब होगी लॉन्च?

Thu, 10 Sep 2026 10:12 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 10 Sep 2026 10:12 PM IST
सार

ह्यूंदै मोटर इंडिया भारतीय बाजार में जल्द ही एक नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की ये है नई इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी टाटा पंच ईवी को टक्कर देगी। इसका टेस्ट मॉडल पहले ही भारत में देखा जा चुका है।

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Hyundai to Launch Budget Electric Micro SUV in India by Late 2026 to Challenge Tata Punch EV
Hyundai Launching Micro Electric SUV - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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ह्यूंदै मोटर इंडिया (HMIL) भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में आम खरीदारों की जेब के अनुकूल एक मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दक्षिण कोरियाई ऑटो दिग्गज की यह नई माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी सीधे तौर पर बाजार में मौजूद टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) को कड़ी चुनौती देगी। 
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कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक कार का आंतरिक कोड नाम HE1i है। कंपनी का कहना है कि वह अपने इस इलेक्ट्रिक वाहन को 2026 की चौथी तिमाही (साल के आखिर तक) लॉन्च कर सकती है। भारत की सड़कों पर इस सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान पहले ही देखा जा चुका है। बाजार में उतरने के बाद यह ह्यूंदै के मौजूदा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद Ioniq 5 और हाल ही में लॉन्च हुई क्रेटा ईवी (Creta EV) के साथ शामिल हो जाएगी।
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इस नई इलेक्ट्रिक कार का प्लेटफॉर्म और उत्पादन कहां होगा?

यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी डेडिकेटेड 'E-GMP (K)' आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। जिसका इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर बिकने वाली 'Hyundai Inster' में भी किया गया है।
  • स्थानीय उत्पादन: कार की कीमत को किफायती और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए ह्यूंदै इसका निर्माण तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर स्थित अपने कारखाने में स्थानीय स्तर पर करेगी।
  • ग्रुप शेयरिंग स्ट्रेटेजी: ह्यूंदै की सहयोगी कंपनी किआ (Kia) द्वारा भारत में लॉन्च की गई साइरोस ईवी (Syros EV) के साथ यह नई एसयूवी अपना प्लेटफॉर्म, बैटरी पैक और कई मुख्य कंपोनेंट्स शेयर करेगी। 

Hyundai to Launch Budget Electric Micro SUV in India by Late 2026 to Challenge Tata Punch EV
Hyundai Inster - फोटो : Hyundai

EV इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ह्यूंदै की क्या तैयारी है?

नई इलेक्ट्रिक एसयूवी की लॉन्चिंग से पहले ह्यूंदै अपने बिक्री और सर्विस नेटवर्क को ईवी के लिए तैयार कर रही है। कंपनी अपने डीलर कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, रखरखाव और मरम्मत से जुड़ी ट्रेनिंग भी दे रही है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 के आखिर तक अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाना है:
  • नेटवर्क विस्तार: कंपनी FY27 के अंत तक 820 EV-रेडी सेल्स एवं सर्विस टचपॉइंट्स और 650 वर्कशॉप तैयार करेगी।
  • स्टाफ ट्रेनिंग: ग्राहकों को बेहतर आफ्टर-सेल्स सर्विस देने के लिए ह्यूंदै वित्त वर्ष 2027 तक 7,000 से अधिक सेल्स कर्मियों और 5,000 से अधिक सर्विस कर्मियों को ईवी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण दे रही है।
  • मौजूदा क्षमता: कंपनी अब तक 10,000 से ज्यादा सेल्स एक्जीक्यूटिव्स को प्रशिक्षित कर चुकी है। जबकि ह्यूंदै मोटर इंडिया के पास वर्तमान में 2,600 से अधिक प्रशिक्षित सर्विस कर्मी तैनात हैं।
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इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर ह्यूंदै का क्या कहना है?

ह्यूंदै मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ तरुण गर्ग ने कंपनी की भावी रणनीतियों पर बात करते हुए कहा:
"चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी-रेडी सेल्स व सर्विस नेटवर्क का विस्तार करके, विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके और अपनी डीलरशिप टीमों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित करके, हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ग्राहकों के बदलाव को सुविधाजनक, विश्वसनीय और सुखद बनाना है।"
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