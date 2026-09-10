ह्यूंदै ला रही है नई किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी: टाटा पंच ईवी से होगा मुकाबला, जानें भारत में कब होगी लॉन्च?

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कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक कार का आंतरिक कोड नाम HE1i है। कंपनी का कहना है कि वह अपने इस इलेक्ट्रिक वाहन को 2026 की चौथी तिमाही (साल के आखिर तक) लॉन्च कर सकती है। भारत की सड़कों पर इस सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान पहले ही देखा जा चुका है। बाजार में उतरने के बाद यह ह्यूंदै के मौजूदा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद Ioniq 5 और हाल ही में लॉन्च हुई क्रेटा ईवी (Creta EV) के साथ शामिल हो जाएगी।

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ह्यूंदै मोटर इंडिया (HMIL) भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में आम खरीदारों की जेब के अनुकूल एक मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दक्षिण कोरियाई ऑटो दिग्गज की यह नई माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी सीधे तौर पर बाजार में मौजूद टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) को कड़ी चुनौती देगी।