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Inspected the Zuari Bridge site, an architectural marvel that is equipping Goa with world-class infrastructure, along with Goa Chief Minister Shri @DrPramodPSawant Ji and senior officials. विज्ञापन



At 13.20 km, it is the country’s second-longest cable-stayed bridge and features two… pic.twitter.com/XOfmRVTC9o— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 9, 2026 विज्ञापन विज्ञापन

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 (NH-66) पर स्थित बामबोलिम-अगासायम-कोर्टालिम-सांकोआले-वेर्ना कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। यह नया स्ट्रेच उत्तरी और दक्षिणी गोवा को आपस में जोड़ने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। जो पणजी, मडगांव और वास्को द गामा जैसे प्रमुख केंद्रों को सीधा संपर्क प्रदान करता है। इस रूट से यात्री और माल ढुलाई दोनों प्रकार का ट्रैफिक संचालित होता है।