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Hindi News ›   Automobiles News ›   Nitin Gadkari Inaugurates Porvorim Elevated Corridor and Zuari Bridge in Goa: Toll Free for Now

गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर और जुअरी ब्रिज का उद्घाटन: नितिन गडकरी ने किन बड़ी सौगातों का किया एलान?

Thu, 10 Sep 2026 07:31 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 10 Sep 2026 07:31 PM IST
सार

गोवा में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली दो अहम परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। यह कॉरिडोर पणजी, मडगांव और वास्को द गामा जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है। और यात्री वाहनों के साथ माल ढुलाई वाले वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग है।

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Nitin Gadkari Inaugurates Porvorim Elevated Corridor and Zuari Bridge in Goa: Toll Free for Now
Goa Road Connectivity - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 (NH-66) पर स्थित बामबोलिम-अगासायम-कोर्टालिम-सांकोआले-वेर्ना कॉरिडोर का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। यह नया स्ट्रेच उत्तरी और दक्षिणी गोवा को आपस में जोड़ने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। जो पणजी, मडगांव और वास्को द गामा जैसे प्रमुख केंद्रों को सीधा संपर्क प्रदान करता है। इस रूट से यात्री और माल ढुलाई दोनों प्रकार का ट्रैफिक संचालित होता है। 
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जुअरी ब्रिज की क्या खास विशेषताएं हैं?

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने जुअरी नदी पर बने 13.2 किलोमीटर लंबे, 8-लेन के जुअरी ब्रिज (Zuari Bridge) का भी उद्घाटन किया। यह केबल-स्टे तकनीक पर बना भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल है।
इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं ये हैं:
  • ऑब्जर्वेटरी टावर्स: इस केबल-स्टे ब्रिज पर 125 मीटर ऊंचे दो ऑब्जर्वेटरी टावर बनाए गए हैं।
  • पर्यटन आकर्षण: पुल पर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और एक आर्ट गैलरी विकसित करने की योजना भी शामिल है। जो इसे केवल यातायात ही नहीं बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी खास बनाएगी।

इन नई परियोजनाओं से यातायात को क्या लाभ मिलेगा?

NH-66 के इस अपग्रैड हो चुके कॉरिडोर और जुअरी ब्रिज से अगासायम और कोर्टालिम जैसे भारी जाम वाले जंक्शनों से गुजरने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
  • समय की बचत: उत्तरी और दक्षिणी गोवा के बीच यात्रा के समय में भारी कमी आएगी।
  • कमर्शियल ट्रैफिक को आसानी: औद्योगिक केंद्रों तक जाने वाले कमर्शियल और कंटेनर वाहनों के लिए पहुंच आसान होगी।
  • स्थानीय सड़कों पर राहत: भारी वाहनों को अब स्थानीय सड़कों और रिहायशी इलाकों के बजाय इस बाईपास मार्ग से डाइवर्ट किया जा सकेगा।

पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत और खासियत क्या है?

  • पोरवोरिम इलाके में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए NH-66 पर 641 करोड़ रुपये की लागत से 6-लेन का पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया गया है।
  • गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर गोवा के दोनों हवाई अड्डों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। इसके साथ ही, इस संरचना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो एलिवेटेड रोड पर गिरने वाले बारिश के पानी को जमीन पर लाकर दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाएगा।

क्या पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर पर टोल टैक्स लगेगा?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली रियायत के बाद फिलहाल इस कॉरिडोर पर टोल वसूली को स्थगित कर दिया गया है। यानी शुरुआती चरण में यात्रियों को इस मार्ग पर टोल टैक्स नहीं देना होगा।
 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भविष्य की किन परियोजनाओं का एलान किया?

कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई नई घोषणाएं भी कीं:
  • पोंडा-भोमा स्ट्रेच: 557 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले 10 किलोमीटर लंबे पोंडा-भोमा स्ट्रेच का निर्माण कार्य अक्तूबर 2026 से शुरू होगा, जिसे अक्तूबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कार्यदायी एजेंसी तय कर ली गई है।
  • हैदराबाद-गोवा कॉरिडोर: गडकरी ने बताया कि हैदराबाद-गोवा कॉरिडोर के शेष 34 किलोमीटर के हिस्से को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। यह परियोजना तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करेगी, जिसमें भोमा फ्लाई-ओवर और ब्रिज भी शामिल हैं।
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