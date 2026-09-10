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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Automobiles News ›   BRICS Summit 2026: Over 500 Luxury Cars Dedicated for World Leaders and Foreign Delegates in New Delhi

मर्सिडीज-मेबैक से वेलफायर तक: दुनिया भर के दिग्गज नेताओं के लिए दिल्ली में उतरीं 500 से ज्यादा लग्जरी कारें!

Thu, 10 Sep 2026 06:41 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 10 Sep 2026 06:41 PM IST
सार

भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए नई दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं।  दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान लग्जरी SUV, MPV और एग्जीक्यूटिव कारें भारत मंडपम पहुंचने वाले विश्व नेताओं, मंत्रियों, राजनयिकों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों की आवाजाही में इस्तेमाल की जाएंगी। जानें इस खास कार्यक्रम में कौन-कौन सी गाड़ियां शुमार की गई हैं। 

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BRICS Summit 2026: Over 500 Luxury Cars Dedicated for World Leaders and Foreign Delegates in New Delhi
Luxury cars - फोटो : Amar Ujala
भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित हो रहे 'BRICS समिट 2026' में हिस्सा लेने आ रहे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी राजनयिकों और वीवीआईपी प्रतिनिधियों के आवागमन के लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बहुप्रतीक्षित आयोजन के दौरान मेहमानों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए 'पुनिया ट्रेवल्स' द्वारा 500 से अधिक प्रीमियम और लग्जरी वाहनों का एक विशाल बेड़ा तैयार किया गया है। ये गाड़ियां दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में वीवीआईपी मूवमेंट को सपोर्ट करेंगी।

 
BRICS Summit 2026: Over 500 Luxury Cars Dedicated for World Leaders and Foreign Delegates in New Delhi
Mercedes-Maybach - फोटो : Mercedes-Benz

वीवीआईपी फ्लीट में कौन-कौन सी प्रीमियम कारें शामिल की गई हैं?

विदेशी प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की आराम, सुरक्षा और उच्चस्तरीय गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी एसयूवी, एमपीवी और एग्जीक्यूटिव सेडान गाड़ियों को फ्लीट में शामिल किया गया है।
  • मर्सिडीज-बेंज जीएलएस 450 (Mercedes-Benz GLS 450): एसयूवी आधारित ट्रांसपोर्ट की मांग करने वाले प्रतिनिधियों के लिए इस दमदार वाहन को तैनात किया गया है।
  • टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire): अपने केबिन कम्फर्ट और अत्याधुनिक रियर-सीट कंट्रोल सिस्टम के लिए जानी जाने वाली यह अल्ट्रा-लग्जरी एमपीवी भी फ्लीट का हिस्सा है।
  • बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज (BMW 5 Series) और किआ कार्निवल (Kia Carnival): एग्जीक्यूटिव क्लास अनुभव और रिक्लाइनिंग सीटों के साथ विशाल केबिन स्पेस देने वाली इन गाड़ियों को भी तैनात किया गया है।

 

Mercedes GLS 450 और Toyota Vellfire में क्या खास है?

  • Mercedes-Benz GLS 450 और Toyota Vellfire को खास तौर पर उनके विशाल और आरामदायक केबिन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए टैबलेट आधारित रियर-सीट कंट्रोल सिस्टम जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।
  • इस सिस्टम के जरिए यात्री सफर के दौरान सीट एडजस्टमेंट और आराम से जुड़ी विभिन्न सेटिंग्स को नियंत्रित कर सकते हैं।
BRICS Summit 2026: Over 500 Luxury Cars Dedicated for World Leaders and Foreign Delegates in New Delhi
Toyota Vellfire - फोटो : Toyota

मेहमानों की सुविधा को लेकर ट्रेवल्स एजेंसी का क्या कहना है?

पुनिया ट्रेवल्स के निदेशक हरमनप्रीत सिंह के अनुसार, इस पूरे बेड़े का मुख्य उद्देश्य देश की राजधानी में आए विदेशी मेहमानों को विश्वस्तरीय, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। ये सभी लग्जरी वाहन एक सुव्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा होंगे, जो सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, राजनयिकों और अन्य हाई-प्रोफाइल प्रतिनिधियों के समयबद्ध और निर्बाध आवागमन को संचालित करेगा। 
 

अलग-अलग मेहमानों के लिए कारों का चयन कैसे किया गया है?

  • पुनिया ट्रैवल्स के निदेशक हरमनप्रीत सिंह के मुताबिक, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में मेहमानों को पूरे प्रवास के दौरान आरामदायक और प्रीमियम यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है।
  • उन्होंने बताया कि GLS 450 का इस्तेमाल SUV आधारित परिवहन की जरूरत वाले प्रतिनिधियों के लिए किया जाएगा। वहीं, Kia Carnival को इसके बड़े केबिन और पीछे की रिक्लाइनिंग सीटों के कारण चुना गया है।
  • इन सभी वाहनों को एक समन्वित परिवहन नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया है, ताकि सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं, मंत्रियों, राजनयिकों और अन्य उच्च-प्रोफाइल मेहमानों की आवाजाही सुचारु रूप से हो सके।
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BRICS Summit 2026: Over 500 Luxury Cars Dedicated for World Leaders and Foreign Delegates in New Delhi
BMW 5 Series LWB - फोटो : BMW

भारत में आयोजित हो रहे 18वें BRICS समिट का क्या महत्व है?

भारत अपनी अध्यक्षता में 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित 'भारत मंडपम' में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
  • मुख्य विषय: यह सम्मेलन "बिल्डिंग फॉर रेजिस्टेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी" विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है।
  • प्रमुख मुद्दे: इस दौरान वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, मजबूत सप्लाई चेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फिनटेक, जलवायु कार्रवाई और ग्रीन फाइनेंस जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी।

 
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BRICS Summit 2026: Over 500 Luxury Cars Dedicated for World Leaders and Foreign Delegates in New Delhi
Kia Carnival MPV Luxury Car - फोटो : Kia

BRICS समिट 2026 में कौन-कौन से देश शामिल हो रहे हैं?

इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में BRICS के सभी 11 सदस्य देशों- भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, भागीदार देशों और विशेष आमंत्रित राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं।

आयोजन के व्यापक पैमाने को देखते हुए राजधानी में हजारों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के साथ-साथ विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी और कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू किए गए हैं। ऐसे में करीब 500 प्रीमियम वाहनों का यह बेड़ा सम्मेलन में आने वाले विदेशी नेताओं और प्रतिनिधियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 
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